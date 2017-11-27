Синоптики прогнозируют похолодание и рост давления в Челябинской области

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, сегодня в дневные часы прогнозируется минус 4−9 градусов, на крайнем юге — до минус 5 градусов.

Ожидается ясная и практически безветренная погода, лишь на юге возможен северо-восточный ветер до 4−9 метров в секунду.

В регионе сохраняются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности (до 19 часов 27 ноября), при которых ночная инверсия и слабый ветер способствуют скоплению вредных веществ в атмосфере.