Синоптики прогнозируют похолодание и рост давления в Челябинской области

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, сегодня в дневные часы прогнозируется минус 4−9 градусов, на крайнем юге — до минус 5 градусов.
Ожидается ясная и практически безветренная погода, лишь на юге возможен северо-восточный ветер до 4−9 метров в секунду.
В регионе сохраняются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности (до 19 часов 27 ноября), при которых ночная инверсия и слабый ветер способствуют скоплению вредных веществ в атмосфере.
В течение всей недели прогнозируется повышенный фон атмосферного давления, со среды оно начнет расти и к субботе может достичь 759 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 единиц выше нормы. Высокий фон атмосферного давления может стать причиной недомоганий у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы, прежде всего, у гипертоников.