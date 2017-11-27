Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Чем опасны йогурты
В Варшаве назвали причину высылки из РФ польского историка
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
Медведев уволил зятя Ельцина
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Литвинова, Земфира и Бондарчук вместе провели выходные
Титул «Мисс Вселенная» получила тренер по самообороне из ЮАР
"Переел шоколада": соцсети высмеяли Порошенко за призыв к России
СМИ: Жители поселка потребовали вернуть их в ДНР
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8Внутри Монголии
11:09 (мск), источник: Uralpress.ru

Синоптики прогнозируют похолодание и рост давления в Челябинской области

Холодный воздух с востока начал поступать в Челябинскую область в выходные. Минувшей ночью столбик термометра в отдельных районах региона опускался до минус 12 градусов. Предстоящей ночью может похолодать до минус 19 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 75% 762 мм рт. ст. 3 м/с

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, сегодня в дневные часы прогнозируется минус 4−9 градусов, на крайнем юге — до минус 5 градусов.

Ожидается ясная и практически безветренная погода, лишь на юге возможен северо-восточный ветер до 4−9 метров в секунду.

В регионе сохраняются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности (до 19 часов 27 ноября), при которых ночная инверсия и слабый ветер способствуют скоплению вредных веществ в атмосфере.

В течение всей недели прогнозируется повышенный фон атмосферного давления, со среды оно начнет расти и к субботе может достичь 759 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 единиц выше нормы. Высокий фон атмосферного давления может стать причиной недомоганий у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы, прежде всего, у гипертоников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Леонид Одер об отстранении Фаткулиной от участия в олимпийских играх за допинг: это решение не имеет под собой доказательств вины спортсменки
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
ВМС Аргентины назвали возможную причину взрыва на подлодке
Обвиняемого в 60 убийствах не выдали России из-за аэрофобии
Жаров назвал «большой сказкой» анонимность в интернете
Сотрудник МВД уволен после пропажи 50 млн руб. из вещдоков
На строительство железных дорог в Крыму нужно еще 100 млрд руб.
Опрос: россияне предложили обучать школьников навыкам общения
Спорт
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ Информатор ВАДА Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболиста в «государственной программе допинга»
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь