В Башкирии открыли радиобашню «Урал-батыр»

Источник: Комсомольская правда

С этого дня сотовая связь стала доступна для туристов — в Белорецком районе на «Иремеле» открыли радиобашню, которую назвали «Урал Батыр» в честь героя легендарного эпоса.

Зона охвата радиобашни достаточно хорошая, диаметр распространения связи 30 километров. Связь стала доступна также для жителей села Николаевка, Махмутово, Черный Ключ.

— Теперь еще трех селах района есть сотовая связь. В них проживает более 400 человек. Наличие связи немаловажный фактор в привлечении туристов в красивые места нашего района. Сейчас с горы Иремель можно будет с горы вести репортаж в реальном времени, — отметил глава администрации района.

Министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев во время торжественного открытия обозначил главный приоритет открытия связи — безопасность туристов и улучшение качества жизни местных жителей.