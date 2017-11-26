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19:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии открыли радиобашню «Урал-батыр»

Диаметр распространения связи достигает 30 километров.

Источник: Комсомольская правда

С этого дня сотовая связь стала доступна для туристов — в Белорецком районе на «Иремеле» открыли радиобашню, которую назвали «Урал Батыр» в честь героя легендарного эпоса.

Зона охвата радиобашни достаточно хорошая, диаметр распространения связи 30 километров. Связь стала доступна также для жителей села Николаевка, Махмутово, Черный Ключ.

— Теперь еще трех селах района есть сотовая связь. В них проживает более 400 человек. Наличие связи немаловажный фактор в привлечении туристов в красивые места нашего района. Сейчас с горы Иремель можно будет с горы вести репортаж в реальном времени, — отметил глава администрации района.

Министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев во время торжественного открытия обозначил главный приоритет открытия связи — безопасность туристов и улучшение качества жизни местных жителей.

С начала года природный парк «Иремель» посетило 22 тысячи туристов. Директор парка Николай Максимов говорит, что на Новогодние каникулы они ожидают приезда более 1500 тысяч человек.

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