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21:19 (мск), источник: РИАЦ

В начале рабочей недели в Волгограде ожидаются ночные морозы до -8ºС

Синоптики прогнозируют в областной столице бесснежную морозную погоду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 41% 762 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: РИАЦ

По информации Волгоградского ЦГМС, 27 ноября в Волгограде ночью ожидается переменная облачность: ночью небольшой снег, днем — без осадков. Ветер северо-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью -4, -6ºС, днем -1, -3ºС.

28 ноября — без осадков. Ветер северо-восточный 4−9 м/с. В ночное время градусник термометра опустится до -6, -8ºС, днем будет чуть теплее -1, -3ºС.

29 ноября также без осадков. Ветер ночью восточный 6−11 м/с, днем юго- восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью -5, -7ºС, днем от 0 до -2ºС.

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В начале рабочей недели в Волгограде ожидаются ночные морозы до -8ºС
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