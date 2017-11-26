В начале рабочей недели в Волгограде ожидаются ночные морозы до -8ºС

Источник: РИАЦ

По информации Волгоградского ЦГМС, 27 ноября в Волгограде ночью ожидается переменная облачность: ночью небольшой снег, днем — без осадков. Ветер северо-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью -4, -6ºС, днем -1, -3ºС.

28 ноября — без осадков. Ветер северо-восточный 4−9 м/с. В ночное время градусник термометра опустится до -6, -8ºС, днем будет чуть теплее -1, -3ºС.