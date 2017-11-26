В начале рабочей недели в Волгограде ожидаются ночные морозы до -8ºС
Синоптики прогнозируют в областной столице бесснежную морозную погоду.
Синоптики прогнозируют в областной столице бесснежную морозную погоду.
По информации Волгоградского ЦГМС, 27 ноября в Волгограде ночью ожидается переменная облачность: ночью небольшой снег, днем — без осадков. Ветер
28 ноября — без осадков. Ветер
29 ноября также без осадков. Ветер ночью восточный 6−11 м/с, днем юго- восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью -5, -7ºС, днем от 0 до -2ºС.