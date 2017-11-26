Неужели правда: безвиз для жителей Молдовы будет платным

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Не исключено, что жители Молдовы должны будут платить 10 евро при пересечении границы ЕС. Недавно такое решение рассматривалось в Европарламенте.

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Гражданский комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам законодательного органа ЕС одобрил введение системы обязательной авторизации въезда в Евросоюз для граждан стран, пользующихся правом безвизового пребывания в Евросоюзе.

Система может быть запущена в 2020 году, если получит одобрение государств-членов ЕС и Европейского парламента. К этому моменту, по информации ЕК, число лиц, пересекающих границы Шенгенской зоны в рамках безвизового режима, может возрасти до 39 миллионов человек.

За создание этой системы проголосовали 42 евродепутата, тогда как 12 высказались против.