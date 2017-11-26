Неужели правда: безвиз для жителей Молдовы будет платным
Граждан 60 стран, включая жителей Молдовы, в скором будущем могут ждать дополнительные требования при въезде в страны шенгенской зоны.
Граждан 60 стран, включая жителей Молдовы, в скором будущем могут ждать дополнительные требования при въезде в страны шенгенской зоны.
КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Не исключено, что жители Молдовы должны будут платить 10 евро при пересечении границы ЕС. Недавно такое решение рассматривалось в Европарламенте.
Гражданский комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам законодательного органа ЕС одобрил введение системы обязательной авторизации въезда в Евросоюз для граждан стран, пользующихся правом безвизового пребывания в Евросоюзе.
Система может быть запущена в 2020 году, если получит одобрение
За создание этой системы проголосовали 42 евродепутата, тогда как 12 высказались против.
Новые требования для въезда коснутся всех стран, у которых с Евросоюзом действуют соглашения о безвизовом въезде. В число этих государств входит и Молдова, и соседняя Украина.