В Индии врачи извлекли из пациента семь килограммов железа
В Индии хирурги извлекли из пациента семь килограммов посторонних предметов. Об этом сообщает Zee News.
В Индии хирурги извлекли из пациента семь килограммов посторонних предметов. Об этом сообщает Zee News.
Операция проводилась в одной из клиник города Сатна. Мужчина в возрасте 35 лет по имени Максуд Хан поступил в учреждение с подозрением на тяжелое отравление.
«Мы решили провести эндоскопию и были потрясены, увидев в желудке монеты, гвозди и гайки. Мы впервые сталкиваемся с подобным случаем, — рассказал один из врачей, отметив, что Хан, вероятно, страдает от психического расстройства.
Родственники пациента отметили, что последние годы он страдал от депрессии,
Медики заявили, что операция была проведена вовремя и проглоченные предметы не успели нанести организму мужчины серьезного вреда.