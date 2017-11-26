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20:59 (мск), источник: Tengrinews

В Индии врачи извлекли из пациента семь килограммов железа

В Индии хирурги извлекли из пациента семь килограммов посторонних предметов. Об этом сообщает Zee News.

Операция проводилась в одной из клиник города Сатна. Мужчина в возрасте 35 лет по имени Максуд Хан поступил в учреждение с подозрением на тяжелое отравление.

«Мы решили провести эндоскопию и были потрясены, увидев в желудке монеты, гвозди и гайки. Мы впервые сталкиваемся с подобным случаем, — рассказал один из врачей, отметив, что Хан, вероятно, страдает от психического расстройства.

Родственники пациента отметили, что последние годы он страдал от депрессии, из-за которой могли развиться такие странные привычки как поглощение металлических мелочей.

Медики заявили, что операция была проведена вовремя и проглоченные предметы не успели нанести организму мужчины серьезного вреда.

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