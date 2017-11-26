Река угрожает селу в Восточном Казахстане

В восстановлении разрушенных паводком хозпостроек многие не видят смысла. Меньше чем за год река на 3 метра приблизилась к жилой зоне. Столь внушительных разливов не припоминают даже старожилы села.



Жительница с. Тарханки Елена Ляпунова рассказывает:

— Лет 28 назад нас смывало, когда были хорошие берега, так что в это раз нам вообще страшно, потому что берега нет.



Река Ульба в районе села Тарханка несколько раз меняла русло и заметно прибавила в полноводности. 4 года назад береговую линию укрепили многометровыми насыпями, но и они, по мнению сельчан, от большой воды не спасут.



Светлана Шульмина, жительница с. Тарханки:

— Летом я обратилась в акимат, приехала комиссия, походили, сказали, что это спорный вопрос. Но разве можно говорить, что это спорный вопрос, надо принимать меры. Под давлением общественности районные власти начали разработку комплекса противопаводковых мер. Не исключают варианты переселения людей.



Базарбек Жанабаев, аким Фрунзенского сельского округа:

— На сегодняшний день планируется проведение топографической съемки данного участка, в дальнейшем планируется выполнение ПСД, определение объемов и стоимости работ. В зоне речных разливов сегодня 87 населенных пунктов. К 2020 году все прибрежные территории обезопасят защитными дамбами.



Алексей Штыкель, начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС ВКО:

— В этом году у нас планируется завершить работы по 13 населенным пунктам, мы защитим эти пункты с количеством жителей около 2,5 тысяч. Бюджет противопаводковых мероприятий на 2018 год в Восточном Казахстане еще только формируют. По самым скромным подсчетам областным и районным акиматам на сооружение дамб и плотин придется потратить больше 40 млн тенге.