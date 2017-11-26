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26 ноября, источник: Publika.md

Прогноз погоды на 27 ноября

По прогнозам синоптиков, 27 ноября в республике будет облачно, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами туман.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 38% 761 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Publika.md

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, слабый до умеренного.

В Бричанах и Сороках столбики термометров покажут 5 градуса тепла.

В Бельцах воздух прогреется до 5 градусов, а в Оргееве — до 6.

В Кишинёве, Тирасполе и Леове ожидается до 7 градусов тепла, а в Комрате и Кагуле до 8.

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