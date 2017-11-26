Прогноз погоды на 27 ноября
По прогнозам синоптиков, 27 ноября в республике будет облачно, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами туман.
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По прогнозам синоптиков, 27 ноября в республике будет облачно, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами туман.
Ветер
В Бричанах и Сороках столбики термометров покажут 5 градуса тепла.
В Бельцах воздух прогреется до 5 градусов, а в Оргееве — до 6.
В Кишинёве, Тирасполе и Леове ожидается до 7 градусов тепла, а в Комрате и Кагуле до 8.