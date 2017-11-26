Победительницей «Детского Евровидения» стала россиянка
Полине Богусевич из Москвы 14 лет. Второе место занял участник от Грузии Григол Кипшидзе. Конкурс проходил в Тбилиси.
Полине Богусевич из Москвы 14 лет. Второе место занял участник от Грузии Григол Кипшидзе. Конкурс проходил в Тбилиси.
ТБИЛИСИ, 26 ноя — РИА Новости. Россиянка Полина Богусевич победила на конкурсе «Детское Евровидение — 2017» в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Полина Богусевич выступила с композицией «Крылья». Набрав 188 баллов, она обогнала участника из Грузии Григола Кипшидзе на три балла.
Третье место заняла австралийка Изабелла Кларк, набравшая 172 баллов.
Грузия впервые принимает детское «Евровидение», которое в этом году проводится в 15-й раз. Конкурс прошел под слоганом «Сияй ярко».
Победительнице Полине Богусевич из Москвы 14 лет. Второе место занял участник от Грузии Григола Кипшидзе. Конкурс проходил в Тбилиси.
Российская участница конкурса — 14-летняя Полина Богусевич из Москвы — выступила с песней «Крылья» под номером 13. Она учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, участвовала в проекте «Голос. Дети», а в 2012 году стала лауреатом III степени международного