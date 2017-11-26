Победительницей «Детского Евровидения» стала россиянка

Российская участница конкурса — 14-летняя Полина Богусевич из Москвы — выступила с песней «Крылья» под номером 13. Она учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, участвовала в проекте «Голос. Дети», а в 2012 году стала лауреатом III степени международного арт-фестиваля «Езерски Бисери» в Македонии. В 2012 году победительница «Детского Евровидения» также выступала на телепроектах «Окно в Париж» и «Школа музыки», в 2014 году — в «Песне года», «Рождественская песенка года», «Детская Песня года» и стала лауреатом II степени международного конкурса «Детская Новая волна».