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21:18 (мск), источник: РИА Новости

Победительницей «Детского Евровидения» стала россиянка

Полине Богусевич из Москвы 14 лет. Второе место занял участник от Грузии Григол Кипшидзе. Конкурс проходил в Тбилиси.

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — РИА Новости. Россиянка Полина Богусевич победила на конкурсе «Детское Евровидение — 2017» в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.

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Полина Богусевич выступила с композицией «Крылья». Набрав 188 баллов, она обогнала участника из Грузии Григола Кипшидзе на три балла.

Третье место заняла австралийка Изабелла Кларк, набравшая 172 баллов.

Грузия впервые принимает детское «Евровидение», которое в этом году проводится в 15-й раз. Конкурс прошел под слоганом «Сияй ярко».

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Победительнице Полине Богусевич из Москвы 14 лет. Второе место занял участник от Грузии Григола Кипшидзе. Конкурс проходил в Тбилиси.

Российская участница конкурса — 14-летняя Полина Богусевич из Москвы — выступила с песней «Крылья» под номером 13. Она учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, участвовала в проекте «Голос. Дети», а в 2012 году стала лауреатом III степени международного арт-фестиваля «Езерски Бисери» в Македонии. В 2012 году победительница «Детского Евровидения» также выступала на телепроектах «Окно в Париж» и «Школа музыки», в 2014 году — в «Песне года», «Рождественская песенка года», «Детская Песня года» и стала лауреатом II степени международного конкурса «Детская Новая волна».

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