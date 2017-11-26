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21:13 (мск), источник: БЕЛТА

Пожарные, санитарно-эпидемиологические требования к бизнесу в Беларуси упрощаются на 90%

Декретом максимально систематизированы и сокращены ряд требований к бизнесу. Число тех, что касаются пожарной безопасности, сократилось с более чем 500 до чуть более 50. Санитарных ранее было около 1,1 тыс., теперь остается примерно 100.

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарные, санитарно-эпидемиологические требования к бизнесу в Беларуси упрощаются на 90%.

Об этом 26 ноября в эфире телеканала ОНТ сообщил руководитель Аппарата Совета Министров, председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин, комментируя декрет № 7 от 23 ноября 2017 года «О развитии предпринимательства», сообщает БЕЛТА.

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Декретом максимально систематизированы и сокращены ряд требований к бизнесу. Число тех, что касаются пожарной безопасности, сократилось с более чем 500 до чуть более 50. Санитарных ранее было около 1,1 тыс., теперь остается примерно 100. «Сегодня практически на 90% упрощается эта сфера», — сказал Александр Турчин.

Председатель Совета отметил, что нормы декрета упрощают условия ведения бизнеса, одновременно повышая ответственность его владельцев за деятельность предприятия, организации. «То есть те сферы, из которых уходит государство в регулировании, — это уже зона ответственности, прежде всего руководителя», — добавил он.

Как сообщалось, декрет, который является ключевым документом из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в стране, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 23 ноября. Документ предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных органов и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою работу перед обществом. При этом сохраняется минимально необходимый уровень контроля со стороны государства. Для достижения этих целей вводится уведомительный порядок осуществления наиболее распространенных видов экономической деятельности: бытовые, туристические, социальные услуги, деятельность в сфере торговли и общественного питания, перевозок пассажиров и багажа, производство продукции, стройматериалов и другие. Максимально упраздняются административные барьеры, связанные с наличием сложных и длительных процедур, получением большого количества справок, согласований и иной разрешительной документации.

Одновременно декрет устанавливает административную ответственность руководителя за обеспечение нормальной работы предприятия. В частности, за непринятие им необходимых мер по надлежащей организации деятельности предприятия, повлекшее вредные последствия, если нет признаков преступления или иного административного правонарушения, предусмотрен штраф от 10 до 200 базовых величин.

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