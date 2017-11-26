Выбросившая из окна собаку витебчанка: просто лопнуло терпение

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Нетрезвая жительница Витебска в половине первого ночи в воскресенье 26 ноября на глазах у своей дочери вышвырнула собаку из окна восьмого этажа, на жестокость женщину спровоцировало то, что собака справила нужду в квартире.

Неравнодушные соцсети

Первое сообщение о произошедшем появилось в четыре часа утра в одном из витебских сообществ социальной сети «ВКонтакте»:

«26 октября, в 00.30 из окна 8-го этажа женщиной была выброшена шестимесячная собака на глазах 11-летней дочери», — написал житель города.

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Он также попросил СМИ дать максимальную огласку этому вопиющему случаю жестокого обращения с животным.

Сразу же под записью появились первые комментарии. Большинство из них содержали нецензурные слова брань в адрес женщины. Некоторые авторы предлагали устроить над ней самосуд. Но были и те, кто резонно спрашивал: куда смотрит милиция?

Оперативная реакция

Правоохранители Витебска отреагировала быстро. Сразу после звонка в дежурную службу Первомайского РОВД на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Оперативники выяснили, что гнев пьяной женщины вызвало то, что собака справила нужду прямо в квартире.

Дом, где произошло ЧП

«В момент совершения правонарушения 35-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Гнев хозяйки вызвало поведение собаки, которая сходила в туалет в квартире. Соседи слышали, как ее дочь кричала и просила не бросать собаку», — сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В милиции заявили, что все материалы по делу направлены в городской отдел следственного комитета для дачи правовой оценки. А поскольку свидетелем происшествия стала 11-летняя дочь хозяйки квартиры, то информация будет передана заинтересованным субъектам профилактики.

Плохая собака!

«Собаку звали Вита, мы взяли ее по объявлению полгода назад — дочь просила. Естественно, что собакой занималась я. Вита была неуправляемой: постоянно рвала тетради и дневники, скидывала посуду и ела со стола. Один раз съела целый пирог. Ладно, если бы ее не кормили, так ведь нет же, кормили. Когда ее выводили на улицу она там в туалет не ходила, зато, возвращаясь домой, сразу могла пописать или покакать, глядя прямо в глаза», — рассказала корреспонденту Sputnik грустная с похмелья владелица погибшего пса Ольга (имя изменено — Sputnik).

По словам женщины, утром по дому нельзя было пройти без света, поскольку ночью собака обязательно ходила где-нибудь в квартире в туалет. Конечно, сейчас Ольга сожалеет о содеянном, но тогда она была вне себя от очередного проступка пса и у нее просто лопнуло терпение. Женщина уверяет, что дочь не видела, как она выбрасывала Виту с балкона, но в квартире девочка находилась.

То, что собака была неадекватна, Ольга уверена на сто процентов, поскольку ей есть с кем сравнивать: до недавнего времени у нее была еще и Черри — маленькая и умная собачонка. Куда она пропала — неизвестно, но проблем с ней никогда не было. Что ее ждет после произошедшего, женщина не знает.

«У Оли двое детей, один из них живет с отцом, а вторая, девочка, с матерью. Отец у Ольги был большим умницей: работал на заводе, но при этом умудрялся многим писать дипломные работы в университетах, а потом начал пить. Ольга тоже пьет, иногда подрабатывает, то дворником, то еще кем-нибудь. Периодически к ней приезжает милиция, поскольку у Оли в квартире происходят пьяные драки, а так она вроде тихая женщина», — поделилась с корреспондентом Sputnik соседка.