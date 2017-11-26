В Казахстане изменились правила регистрации автомобилей

Источник: Tengrinews

По данным МВД, в Казахстане внесены изменения и дополнения в Правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, утвержденные приказом МВД от 2 декабря 2014 года № 862, которые вступают в законную силу с 27 ноября 2017 года.

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Согласно изменениям, исключены обязательные требования по предоставлению на осмотр транспортного средства в случаях приобретения у официального дилера (представителя) производителя транспортного средства на территории Республики Казахстан при первичной регистрации, а также в случаях изменения фамилии, имени и отчества владельца транспортного средства (например, в случае изменения фамилии после заключения или расторжения брака, при изменении фамилии на фамилию, производную от имени отца или деда по национальным традициям) выдачи дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства и его замене после переоборудования транспортного средства.

Кроме того, согласно последним изменениям, владельцы транспортных средств при приобретении государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса (к примеру 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009,100,111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 777, 800, 888, 900, 999) по своему желанию теперь сможет выбрать комбинацию букв, кроме комбинации из трех одинаковых букв, за которые с 1 января 2018 года вводится повышенная госпошлина. Иллюстрация Kolesa.kz.