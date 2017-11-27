Минниханов выложил в Инстаграм фото со своей мамой и посетил гран-при «Формулы 1»
Рустам Минниханов опубликовал в своем Инстаграме фотографию с Рамзаном Кадыровым. Снимок сделан на последнем
Рустам Минниханов опубликовал в своем Инстаграме фотографию с Рамзаном Кадыровым. Снимок сделан на последнем
— С братом, — прокомментировал он.
Чуть позже президент Татарстана в честь Дня матери опубликовал фотографию со своей мамой и сыном.
— Энилэр кене белэн! — написал он.
Отметим, что Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в