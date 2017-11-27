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09:26 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханов выложил в Инстаграм фото со своей мамой и посетил гран-при «Формулы 1»

Рустам Минниханов опубликовал в своем Инстаграме фотографию с Рамзаном Кадыровым. Снимок сделан на последнем Гран-при сезона «Формулы-1».

— С братом, — прокомментировал он.

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Чуть позже президент Татарстана в честь Дня матери опубликовал фотографию со своей мамой и сыном.

 — Энилэр кене белэн! — написал он.

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Отметим, что Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби (ОАЭ). Основная цель визита — участие в седьмом заседании Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

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