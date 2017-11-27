Промежуточная победа под Пулковкой

В Смольном подтвердили, что завершение строительства развязки к Экспофоруму у реки Пулковки перенесут с 2018 на 2019 год. Проблемы высоких гостей, которым хотели обеспечить удобный проезд к месту экономического форума, бледнеют перед разгорающимся скандалом. Строители наткнулись на воинские захоронения времен войны. Эксперты говорят, иначе и быть не могло, и все были в курсе.

О том, что развязку на Экспофорум в районе Пулково построят не в следующем году, а в 2019, сообщил 26 ноября ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Михаила Мокрецова. Объект строится в том числе для транспортного обеспечения Петербургского международного экономического форума, а Мокрецов возглавляет рабочую группу по подготовке комплекса для мероприятия. Изначально предполагалось, что уже в 2018 году гости ПМЭФ будут съезжать к Экспофоурму по новому маршруту.

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин подтвердил «Фонтанке», что строительство, скорее всего, завершат только в 2019 году. Причина известна: на площадке в ходе подготовительных работ обнаружили воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. Работы остановили, на место вызвали 90-й отдельный специальный поисковый батальон, который не доехал.

Ко второму чтению городского бюджета пауза оформилась в конкретные цифры: если раньше в 2018 году на строительство выделяли 100 млн, то губернаторская поправка прибавила к этому еще 412 млн. 21 ноября произошло два события, мало согласованных друг с другом: Михаил Мокрецов в законодательном собрании заявил о возможности перепроектирования развязки, а дирекция транспортного строительства, не откладывая в долгий ящик, взяла и объявила полумиллиардный конкурс на второй этап строительства. Уже по конкурсной документации видно, что на ПМЭФ-2018 участники поедут по старой схеме, контракт рассчитан до октября. Теперь конкурс, вероятно, придется отменять.

Впрочем, проблемы форумчан в данном случае дело десятое. Официально объявленный перенос строительства говорит о том, что чиновники боятся наломать дров еще больше, чем успели к настоящему моменту. По данным «Фонтанки», ответственным комитетам уже дано поручение просчитать стоимость перепроектирования. При этом Смольный все еще не решается заявить напрямую, что дорогу повели прямо поверх могил. Даже в ответе губернатора на депутатский запрос значится «неизвестное воинское захоронение».

Поверить в неведение чиновников решительно невозможно. «В сентябре 2012 года на участке работала комиссии из представителей РАН, муниципального образования, военного комиссариата. А сами работы осуществлял отряд “Доблесть”, — говорит поисковик и историк Александр Скробач. — Был составлен акт, с печатями и подписями, о том, что там есть воинское захоронение и старое гражданское кладбище». Как ранее заявлял начальник военно-мемориальной службы ЗВО Сергей Хижняк, военный комиссариат составил паспорт захоронения и учетную карточку, факт его наличия установлен Пушкинским судом. «В паспорте указано число похороненных — тысяча, — уточняет Хижняк. — Думаю, это довольно условно. В райвоенкомате хранятся данные примерно о 400 бойцах, с указанием фамилий». О том, что захоронение зарегистрировано, говорили и в муниципалитете Шушар. Не говоря уж о черном обелиске с надписью: «Здесь размещались штабы 864, 880 и 891 стрелковых полков, защищавших Ленинград».

Эти полки входили в состав 189-й стрелковой дивизии. Ранее КРТИ предоставлял в качестве аргумента ответ Минобороны от 2011 года о том, что данные штабы в конкретном месте находиться не могли. Александр Скробач рассказывает, что знак поставили еще в 1968 году, потом по мере расширения моста заменили на новый, с тем же текстом. «Здесь был дивизионный штаб, — говорит он. — Сначала 189-й дивизии, потом 109-й, потом 86-й. А еще до этого практически на месте кладбища располагался командный пункт 42-й армии, огромное сооружение, частично бетонирование. Штаб ушел 13 сентября 1941 года и более десятка человек, чьи имена указаны на камнях, погибли в этот день во время артналета. Мы установили адреса, фамилии, они служили в 21 отдельном батальоне охраны штаба».

О том, что все всё понимают, косвенно говорит и поведение 90-го батальона. Подразделение занимается поиском павших на местах боев; полномочий выходить с лопатами на паспортизированное захоронение у него нет, это могло стать предметом интереса военной прокуратуры. Так что на «легализацию» стройки со стороны Минобороны рассчитывать не приходится. Не в помощь чиновникам и экспертиза следственного комитета, который забрал часть найденных останков 23 сентября. Из того, что с тех пор озвучивали представители ведомства, понятны только самоочевидные выводы: кости пролежали в земле много лет, и причину смерти установить невозможно.

«Все, что происходит, это сплошное безобразие, — говорит Илья Дюринский, руководитель регионального отделения “Поискового движения России”. — Всем очевидно, что стройка идет по захоронению. Кому мало документов, может просто посмотреть на кости, которые торчат из-под земли. Однако наши власти почему-то не могут это признать и упираются. А ведь буквально на днях на закрытии “Вахты Памяти-2017” в Волгограде представители министерства обороны заявляли, что любое найденное воинское захоронение, даже если оно не учтено, автоматически попадает под защиту государства».