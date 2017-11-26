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26 ноября, источник: Известия

Назван самый кассовый фильм в истории российского проката

Фильм «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко, обогнав картину «Сталинград» и собрав за месяц 1,672 млрд рублей, стал самым кассовым за всю историю российского проката.

Источник: РИА "Новости"
Фильм
7.3
Последний богатырь

По данным портала kinobusiness.com, за воскресенье фильм-сказка с Виктором Хориняком и Еленой Яковлевой заработала 9,5 млн рублей.

«При этом перед сегодняшним днем в копилке киноленты Дмитрия Дьяченко было уже 1662,6 млн рублей. Таким образом, “Последний богатырь” превзошел продержавшийся четыре года рекорд “Сталинграда” и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю в национальном кинопрокате (сборы с учетом стран СНГ)», — уточняет портал.

Ранее портал iz.ru сообщал о лидерах отечественного проката в ноябре. В числе лидеров, помимо «Последнего богатыря», блокбастер студии Marvel «Тор: Рагнарек» и экранизация детектива Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе».

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