Назван самый кассовый фильм в истории российского проката

По данным портала kinobusiness.com, за воскресенье фильм-сказка с Виктором Хориняком и Еленой Яковлевой заработала 9,5 млн рублей.

«При этом перед сегодняшним днем в копилке киноленты Дмитрия Дьяченко было уже 1662,6 млн рублей. Таким образом, “Последний богатырь” превзошел продержавшийся четыре года рекорд “Сталинграда” и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю в национальном кинопрокате (сборы с учетом стран СНГ)», — уточняет портал.