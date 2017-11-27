«На завтрак мы едим пап!»

Источник: AP 2017

Мослента продолжает приставать к представителям самых разных национальностей с вопросами о том, каковы их кулинарные традиции, где в Москве они рекомендуют попробовать блюда своей кухни, купить «правильные» продукты, и что с ними сделать.

На этот раз мы обсудили национальную кухню Намибии со студенткой пятого курса медицинского факультета РУДН Ребекой Шиконго.

О кухне и еде

В России о Намибии не знают практически ничего. Ну, или совсем ничего. Моя родина — это небольшая красивая страна в юго-западной части Африки, расположенная там, где океан встречается с пустыней. Красиво? Не то слово! Но давайте все же поговорим о еде.

Намибийская кухня — штука сложная хотя бы потому, что на территории нашей страны проживает тринадцать различных этносов.

А у каждого племени, как вы понимаете, свои кулинарные предпочтения и свои рецепты. Плюс многое еще зависит от того, о какой части Намибии мы говорим.

В общем, все у нас пестро и разнообразно. Но кое-что суммировать все же можно. Вот, например: едим мы, как и москвичи — как правило, трижды в день. Это раз. Два: в первую очередь, еду подают старейшинам, в последнюю — молодым. Три: готовят ее обычно матери или старшие дочери. Ну и четыре: традиционные намибийские блюда едят руками, а не ложками и вилками. Да, вот еще: мы не используем салфетки! Поэтому до и после еды по кругу пускается тазик с теплой водой и мылом.

О блюдах

Самое распространенное блюдо в Намибии — пап. Это наш аналог каши из кукурузы или проса (у нас его называют «махангу»), которую едят все 13 этнических групп. Ее подают в любое время суток, причем с чем угодно: на завтрак — с сахаром и молоком, на обед и ужин — с мясным рагу или рыбой на обед и ужин. Уверена, вы не найдете в Намибии семьи, где бы не ели пап хотя бы раз в день!

Очень у нас любят и мясо. Намибийская говядина прекрасна! Хотя представители племени дамара предпочитают ослиное мясо (лучшее, на мой взгляд). Ребека Шиконго Студентка пятого курса медицинского факультета РУДН

Говядину мы обычно тушим или готовим что-то вроде барбекю. Но в моем городе самое популярное мясное блюдо у молодежи — капана, крошечные ломтики приготовленного на гриле мяса, приправленные нашими собственными специями. Продается на всех углах и рынках. Или вот билтонгс: ломтики сушеного мяса, которые едят просто так, а в племени ошивамбо часто подают вместе с пап.

Источник: AP 2017

И да, я же забыла про курицу, которую моя бабушка готовит лучше всех на свете!

Ну и, конечно же, рыба, — между прочим, однин из наших главных экспортных товаров. Ребека Шиконго Студентка пятого курса медицинского факультета РУДН

В общем-то, ничего особенного. Как и в других странах, у нас рыбу коптят, жарят или готовят на гриле. Но кое-кто — особенно в племени каванго — любит делать вот что: поймать рыбу в реке Окаванго, а потом есть ее вместе с пап (я же говорила, что намибийцы любят пап!) или макаронами.

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Но у нас есть и другие гарниры! Например, намибийский шпинат. У разных племен он называет по-разному: у ошивамбо — омбиди, у каванго — мтете, у капривиан — делеле, ну и так далее. И готовят его все чуть иначе, чем соседи.

Наконец, на стол ставятся фрукты и закуски. В северной части страны у нас выращивают финики, так называемую шакалью ягоду, которую едят сырой, в виде каши или сушат для последующего использования, например, для приготовления пива, и — ягоду эмбе. Кроме того, мы любим виноград — как свежий, так и в виде изюма. А в пустыне Намиб можно найти плоды нары, чем-то напоминающие дыню. Их едят племена сан и нама. И это целый процесс! Спелые плоды собирают не сразу. Сначала их покрывают песком и оставляют лежать на солнце в течение нескольких дней, а затем кипятят до тех пор, пока кожура не отделится от мякоти. После этого мякоть сушат на солнце и упаковывают в мешки. А семена употребляют в пищу сырыми, как орехи: по вкусу они напоминают миндаль.

Питье? А, ну, да! Ошивамбо любят ошикунду — самогон, сделанный из зерен сорго и и проса. А племя гереро сбраживает коровье молоко, из которого получается напиток омахере. Ребека Шиконго Студентка пятого курса медицинского факультета РУДН

Об экзотике

Вообще-то, все это вполне обычная еда. Но на европейцев всегда очень большое впечатление производят черви мопане. А ведь они, жареные на гриле в пальмовом масле, — одно из любимейших блюд Нельсона Манделы. Или яйца термитов. Их готовят на пару в банановых листьях с добавлением свиного фарша и специй. Другой вариант — просто жареные термиты с солью. Или грибы омайова и жареная саранча.

О местах

Увы! Здесь, в Москве, нет ни одного магазина и ресторана, где бы можно найти намибийскую еду. Мясо и просо я покупаю на рынке в Теплом Стане, но большинство продуктов мне приходится привозить из дома, когда я езжу туда отдыхать. А потом готовлю сама. Что, честно говоря, не очень люблю. Да и времени у меня нет.

О рецепте

Давайте я вам расскажу про пап!

Все просто. Вам понадобится: полторы чашки белой кукурузной муки, чашка молока и чашка воды.

Дальше ненамного сложнее.

Вскипятите стакан воды в кастрюле среднего размера. А, пока она не закипела, аккуратно смешайте в миске молоко с ¾ чашки кукурузной муки. У вас должна получиться однородная масса, так что всыпайте муку постепенно. Добавьте эту смесь в кипящую воду, постоянно помешивая. Варите 4 или 5 минут, добавляя оставшуюся кукурузную муку. Когда смесь начнет отходить от стенок кастрюли, выключайте огонь! Положите пап в слегка смазанную маслом миску, влажными руками сформируйте из него шарик и немедленно подавайте!