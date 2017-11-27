«На завтрак мы едим пап!»
Что стоит знать и чего опасаться в кухне Намибии.
Что стоит знать и чего опасаться в кухне Намибии.
Мослента продолжает приставать к представителям самых разных национальностей с вопросами о том, каковы их кулинарные традиции, где в Москве они рекомендуют попробовать блюда своей кухни, купить «правильные» продукты, и что с ними сделать.
На этот раз мы обсудили национальную кухню Намибии со студенткой пятого курса медицинского факультета РУДН Ребекой Шиконго.
О кухне и еде
В России о Намибии не знают практически ничего. Ну, или совсем ничего. Моя родина — это небольшая красивая страна в
А у каждого племени, как вы понимаете, свои кулинарные предпочтения и свои рецепты. Плюс многое еще зависит от того, о какой части Намибии мы говорим.
В общем, все у нас пестро и разнообразно. Но
О блюдах
Самое распространенное блюдо в Намибии — пап. Это наш аналог каши из кукурузы или проса (у нас его называют «махангу»), которую едят все 13 этнических групп. Ее подают в любое время суток, причем с чем угодно: на завтрак — с сахаром и молоком, на обед и ужин — с мясным рагу или рыбой на обед и ужин. Уверена, вы не найдете в Намибии семьи, где бы не ели пап хотя бы раз в день!
Очень у нас любят и мясо. Намибийская говядина прекрасна! Хотя представители племени дамара предпочитают ослиное мясо (лучшее, на мой взгляд).
Говядину мы обычно тушим или готовим
И да, я же забыла про курицу, которую моя бабушка готовит лучше всех на свете!
Ну и, конечно же, рыба, — между прочим, однин из наших главных экспортных товаров.
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Но у нас есть и другие гарниры! Например, намибийский шпинат. У разных племен он называет по-разному: у ошивамбо — омбиди, у каванго — мтете, у капривиан — делеле, ну и так далее. И готовят его все чуть иначе, чем соседи.
Наконец, на стол ставятся фрукты и закуски. В северной части страны у нас выращивают финики, так называемую шакалью ягоду, которую едят сырой, в виде каши или сушат для последующего использования, например, для приготовления пива, и — ягоду эмбе. Кроме того, мы любим виноград — как свежий, так и в виде изюма. А в пустыне Намиб можно найти плоды нары,
Питье? А, ну, да! Ошивамбо любят ошикунду — самогон, сделанный из зерен сорго и и проса. А племя гереро сбраживает коровье молоко, из которого получается напиток омахере.
Об экзотике
О местах
Увы! Здесь, в Москве, нет ни одного магазина и ресторана, где бы можно найти намибийскую еду. Мясо и просо я покупаю на рынке в Теплом Стане, но большинство продуктов мне приходится привозить из дома, когда я езжу туда отдыхать. А потом готовлю сама. Что, честно говоря, не очень люблю. Да и времени у меня нет.
О рецепте
Давайте я вам расскажу про пап!
Все просто. Вам понадобится: полторы чашки белой кукурузной муки, чашка молока и чашка воды.
Дальше ненамного сложнее.
Чтобы поесть традиционным способом, действуйте так: оторвите кусок папа и сделайте в нем вмятину большим пальцем. Используйте эту полость, чтобы зацепить тушеное мясо или соус из общей миски.