Прихожане мечетей Алматы выиграли миллион тенге

Игры прошли в рамках программы «Асыл мура» с участием 8 сильнейших команд, которые представляли все районы города. Это: Улжан (Алатауский район), Аксай (Ауезовский район), Толе би (Алмалинский район), Байкен (Бостандыкский район), Амин (Жетысуский район), Альмерек (Турксибский район), Аль-Хамид (Медеуский район) и Калкаман (Наурызбайский район).

В матче за третье место между собой встретились Улжан и Аль-Хамид. В итоге победу со счетом 3:1 одержали представители Медеуского района. А в финале турнира Калкаман и Толе би вели нешуточную борьбу между собой за денежный приз. В интересной игре выиграла мечеть из Алмалинского района — 4:2.

— Мы очень рады, что выиграли этот турнир. Все прошло на высоком уровне, спасибо акимату. Хотим, чтобы таких турниров у нас было побольше, — говорит игрок «Толе би» Данияр Сахи.

Победители и призеры награждались кубками, медалями, дипломами, а также такими ценными призами от организаторов как велосипеды и футбольные экипировки. Команда, занявшая первое место, получила 1 млн тенге.