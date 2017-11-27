Прихожане мечетей Алматы выиграли миллион тенге
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы в спорткомплексе «Баганашыл» прошли финальные матчи футбольной лиги среди прихожан алматинских мечетей, сообщает
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы в спорткомплексе «Баганашыл» прошли финальные матчи футбольной лиги среди прихожан алматинских мечетей, сообщает
Игры прошли в рамках программы «Асыл мура» с участием 8 сильнейших команд, которые представляли все районы города. Это: Улжан (Алатауский район), Аксай (Ауезовский район), Толе би (Алмалинский район), Байкен (Бостандыкский район), Амин (Жетысуский район), Альмерек (Турксибский район),
В матче за третье место между собой встретились Улжан и
— Мы очень рады, что выиграли этот турнир. Все прошло на высоком уровне, спасибо акимату. Хотим, чтобы таких турниров у нас было побольше, — говорит игрок «Толе би» Данияр Сахи.
Победители и призеры награждались кубками, медалями, дипломами, а также такими ценными призами от организаторов как велосипеды и футбольные экипировки. Команда, занявшая первое место, получила 1 млн тенге.
Отметим, программа «Асыл мура» стартовала в этом году и направлена на развитие массового спорта среди прихожан мечетей города.