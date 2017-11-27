Осадки ожидаются на большей территории Казахстана

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Мангистауской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с.



В Кызылординской, Карагандинской областях местами — туман, гололед, днем ветер 15−20 м/с.



В Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.



В Атырауской, Костанайской областях местами — туман, гололед.