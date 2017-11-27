Осадки ожидаются на большей территории Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана 27 ноября ожидаются осадки, туман, гололед, ветер 15−20 м/с, сообщает Казгидромет.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана 27 ноября ожидаются осадки, туман, гололед, ветер 15−20 м/с, сообщает Казгидромет.
В Жамбылской,
В Кызылординской, Карагандинской областях местами — туман, гололед, днем ветер 15−20 м/с.
В Алматинской,
В Атырауской, Костанайской областях местами — туман, гололед.