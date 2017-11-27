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00:24 (мск), источник: Kazinform

Осадки ожидаются на большей территории Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана 27 ноября ожидаются осадки, туман, гололед, ветер 15−20 м/с, сообщает Казгидромет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 38% 761 мм рт. ст. 5 м/с

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Мангистауской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с.

В Кызылординской, Карагандинской областях местами — туман, гололед, днем ветер 15−20 м/с.

В Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Атырауской, Костанайской областях местами — туман, гололед.

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