Культурное и историческое наследие. Самые необычные туалеты Москвы
Топ-6 необычных туалетов Москвы.
Топ-6 необычных туалетов Москвы.
Более 200 общественных туалетов постоянно работают в столице. Шесть самых значимых для города выбрала редакция портала Москва 24.
Туалет культурного наследия в парке Горького
Общественный туалет, имеющий статус объекта культурного наследия, открылся в парке Горького в 2014 году. После реставрации, которую проводили по авторскому проекту, в нем появились роспись на потолке и изразцовые печи.
Туалет необычен еще и тем, что находится под землей, а сверху его покрывает газон. Здание для него было построено в 1935 году. Архитектор Александр Власов был и автором самого парка Горького.
Исторический туалет в ГУМе
«Исторический туалет» —
Комплект полотенец, халат, тапочки, фен и средства по уходу за телом включены в стоимость посещения душевой. На входе встречают женщины в белых передниках, а на стенах музея можно ознакомиться с исторической справкой, в которой вся долгая история создания и воссоздания туалетной комнаты в ГУМе.
Призрак туалета на Центральном рынке
Историческое место Центрального рынка — на Цветном бульваре — с конца 2000-х было занято универмагом «Цветной». Поэтому скоро Центральный рынок обоснуется в начале Рождественского бульвара, где с 1934 года был общественный туалет, а затем затянувшийся на 20 лет долгострой.
Доревалюционный туалет на Плющихе
Это единственный сохранившийся с дореволюционных времен московский общественный туалет (Плющиха, 57). Находится в сквере Девичьего поля и до сих пор работает. Построен по проекту архитектора Максима Геппенера в конце XIX века.
Самые первые каменные общественные туалеты появились в Москве в 1890-е годы, то есть сразу после того, как в городе появилась канализация. Они красиво назывались «общественными ретирадами». Московская городская дума обязала всех владельцев многоэтажных доходных домов иметь во дворе такую ретираду. Первоначально люди стеснялись заходить в общественные туалеты, как в непристойное место, но затем привыкли и стали пользоваться.
Туалет у стен Кремля
У стен Кремля есть бесплатные туалеты. Один из них, круглосуточный, находится у Никольской башни. Второй — у Спасской башни и работает с 8 часов утра до 2 ночи.
Первый туалет почище и с современной сантехникой, во втором — сантехника более заслуженная. Туалеты у Кремля открыли в 1947 году.
В центре Москвы на Арбате работает кафе «Сумасшедший туалет». Здесь вместо стульев унитазы, на столе вместо тарелок — тоже унитазы, шоколадное мороженое имеет вид сами понимаете чего. А счет вам принесут в туалетном горшке.
Стены и полы раскрашены желтыми, розовыми, зелеными и синими красками, как в детском саду или школе. На стенах заведения нарисованы диснеевские герои в подходящих ситуациях. Например, на одной из стен