Культурное и историческое наследие. Самые необычные туалеты Москвы

Более 200 общественных туалетов постоянно работают в столице. Шесть самых значимых для города выбрала редакция портала Москва 24.

Туалет культурного наследия в парке Горького

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Общественный туалет, имеющий статус объекта культурного наследия, открылся в парке Горького в 2014 году. После реставрации, которую проводили по авторскому проекту, в нем появились роспись на потолке и изразцовые печи. Раковины-умывальни полуциркульной формы отливали по индивидуальным чертежам. Реставраторам пришлось поработать и над фальшкаминами и рисунками на декоративных полах.

Туалет необычен еще и тем, что находится под землей, а сверху его покрывает газон. Здание для него было построено в 1935 году. Архитектор Александр Власов был и автором самого парка Горького.

Исторический туалет в ГУМе

«Исторический туалет» — музей-туалет, которым можно пользоваться по прямому назначению, открылся в 2012 году в ГУМе. Вход стоит 150 рублей, за 500 рублей можно принять душ.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BCvk7FXqfzF/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Leonid Mesin (@funny_milkman)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-03-09T19:05:59+00:00">Мар 9 2016 в 11:05 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Комплект полотенец, халат, тапочки, фен и средства по уходу за телом включены в стоимость посещения душевой. На входе встречают женщины в белых передниках, а на стенах музея можно ознакомиться с исторической справкой, в которой вся долгая история создания и воссоздания туалетной комнаты в ГУМе.

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Призрак туалета на Центральном рынке

Историческое место Центрального рынка — на Цветном бульваре — с конца 2000-х было занято универмагом «Цветной». Поэтому скоро Центральный рынок обоснуется в начале Рождественского бульвара, где с 1934 года был общественный туалет, а затем затянувшийся на 20 лет долгострой.

Доревалюционный туалет на Плющихе

Это единственный сохранившийся с дореволюционных времен московский общественный туалет (Плющиха, 57). Находится в сквере Девичьего поля и до сих пор работает. Построен по проекту архитектора Максима Геппенера в конце XIX века.

Самые первые каменные общественные туалеты появились в Москве в 1890-е годы, то есть сразу после того, как в городе появилась канализация. Они красиво назывались «общественными ретирадами». Московская городская дума обязала всех владельцев многоэтажных доходных домов иметь во дворе такую ретираду. Первоначально люди стеснялись заходить в общественные туалеты, как в непристойное место, но затем привыкли и стали пользоваться.

Туалет у стен Кремля

Источник: РИА "Новости"

У стен Кремля есть бесплатные туалеты. Один из них, круглосуточный, находится у Никольской башни. Второй — у Спасской башни и работает с 8 часов утра до 2 ночи.

Первый туалет почище и с современной сантехникой, во втором — сантехника более заслуженная. Туалеты у Кремля открыли в 1947 году.

Кафе-туалет на Арбате

В центре Москвы на Арбате работает кафе «Сумасшедший туалет». Здесь вместо стульев унитазы, на столе вместо тарелок — тоже унитазы, шоколадное мороженое имеет вид сами понимаете чего. А счет вам принесут в туалетном горшке.