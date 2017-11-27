В Хабаровском крае станет теплее
Дневная температура поднимется даже в северных районах региона.
Дневная температура поднимется даже в северных районах региона.
После холодных и ветреных выходных жители Хабаровского края смогут ощутить на себе потепление — градусник покажет существенный «плюс» даже в северных муниципалитетах. Местами усилится ветер — но к этому в районах уже привыкли. Осадков не прогнозируют почти нигде.
В Хабаровске дневная температура повысится до −9…−11 °C. Без осадков. Скорость
В
В
В Советской Гавани дневная температура повысится до -5..-7 °С. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.
В Охотске дневная температура понизится до −21…−23 °С. Без существенных осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.
В Вяземском дневная температура повысится до −5…−7 °C. Без осадков. Скорость
В Чегдомыне дневная температура повысится до −11…−13 °C. Небольшой снег. Скорость
В Аяне дневная температура повысится до −15…−17 °C. Без существенных осадков. Скорость
В Чумикане дневная температура повысится до −14…−16 °C. Небольшой снег. Скорость
В Бикине дневная температура повысится до −5…−7 °C. Без осадков. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до −11…−13 °C. Небольшой снег. Скорость
В Троицком дневная температура повысится до −8…−10 °C. Без существенных осадков. Скорость