В Хабаровском крае станет теплее

После холодных и ветреных выходных жители Хабаровского края смогут ощутить на себе потепление — градусник покажет существенный «плюс» даже в северных муниципалитетах. Местами усилится ветер — но к этому в районах уже привыкли. Осадков не прогнозируют почти нигде.

В Хабаровске дневная температура повысится до −9…−11 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура повысится до −11…−13 °C. Возможен небольшой снег. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 13−18 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до −13…−18 °C. Возможен небольшой снег. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Советской Гавани дневная температура повысится до -5..-7 °С. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до −21…−23 °С. Без существенных осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до −5…−7 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Чегдомыне дневная температура повысится до −11…−13 °C. Небольшой снег. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура повысится до −15…−17 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Чумикане дневная температура повысится до −14…−16 °C. Небольшой снег. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 18−23 м/с.

В Бикине дневная температура повысится до −5…−7 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до −11…−13 °C. Небольшой снег. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.