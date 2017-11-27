Во Владивостоке отметили годовщину морской пехоты ВМФ России

Источник: РИА Новости

«В празднике приняли участие представители командования флота, администрации города, ветераны соединения. В часть также были приглашены представители военно-патриотических клубов, школьники, семьи морских пехотинцев», — говорится в сообщении.

На Аллее Славы военнослужащие бригады и гости праздника возложили венки и цветы к монументу морским пехотинцам, погибшим при исполнении воинского долга. В соединении также прошло торжественное построение личного состава с выносом боевого знамени части, состоялись показательные выступления, в ходе которых демонстрировались вооружение, военная техника и боевые возможности морской пехоты.