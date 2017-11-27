Погодный сюрприз ожидает приморцев на предстоящей неделе

Источник: Восток Медиа

Новая неделя в Приморье будет переменчивой — тепло сменит холод, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», в начале наступившей рабочей недели погодой на юге дальневосточного региона будет управлять антициклон. Его центр сместился с Северной Кореи на Японское море. Минувшей ночью преобладал ветер северной четверти, а днём перейдет к южному, и в отдельных районах усилится. Крепкие ночные морозы до −15… −24 сохранились. Днём начнётся трансформация холодного воздуха в сторону тепла, и он прогреется до −4… +1 градуса, на севере до −6… −11.

Во вторник, 28 ноября, Приморский край окажется в тёплом секторе циклона, смещающегося с Амурской области на Хабаровский край. Южными, юго-западными потоками на Приморье будет выноситься тёплая воздушная масса с моря. Ночью температура воздуха повысится на 5−12 градусов по сравнению с предыдущей ночью. Утром местами на южном побережье возможно образование тумана. Днём потеплеет еще на 3−8 градусов, до +3… +8 градусов, на севере до −3… +2. При смещении малоактивных фронтальных разделов в отдельных районах края возможны слабые осадки в виде снега и дождя. В середине недели через Приморье пройдет холодный атмосферный фронт, вновь похолодает.