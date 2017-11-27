Погодный сюрприз ожидает приморцев на предстоящей неделе
Регион окажется в секторе циклона, смещающегося с Амурской области.
Регион окажется в секторе циклона, смещающегося с Амурской области.
Новая неделя в Приморье будет переменчивой — тепло сменит холод, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным портала «Примпогода», в начале наступившей рабочей недели погодой на юге дальневосточного региона будет управлять антициклон. Его центр сместился с Северной Кореи на Японское море. Минувшей ночью преобладал ветер северной четверти, а днём перейдет к южному, и в отдельных районах усилится. Крепкие ночные морозы до −15… −24 сохранились. Днём начнётся трансформация холодного воздуха в сторону тепла, и он прогреется до −4… +1 градуса, на севере до −6… −11.
Во вторник, 28 ноября, Приморский край окажется в тёплом секторе циклона, смещающегося с Амурской области на Хабаровский край. Южными,
Сегодня днём появится низкая облачность, усилится южный ветер. Вечером возможны слабые осадки в виде снега с дождём. Максимальная температура воздуха составит −1… +1. Во вторник ночью также не исключены слабые осадки, утром местами появится туман. Температура останется в тех же пределах, что и накануне днем. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +3… +5. В ночь на среду пройдет холодный фронт. По предварительному прогнозу существенных осадков во Владивостоке не ожидается. Ветер перейдёт к