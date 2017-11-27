Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса и певица Делла Риз
Чем опасны йогурты
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
Медведев уволил зятя Ельцина
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Валерия выбрала яркий образ для вечеринки в стиле 90-х
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
03:19 (мск), источник: Восток Медиа

Погодный сюрприз ожидает приморцев на предстоящей неделе

Регион окажется в секторе циклона, смещающегося с Амурской области.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 43% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Восток Медиа

Новая неделя в Приморье будет переменчивой — тепло сменит холод, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», в начале наступившей рабочей недели погодой на юге дальневосточного региона будет управлять антициклон. Его центр сместился с Северной Кореи на Японское море. Минувшей ночью преобладал ветер северной четверти, а днём перейдет к южному, и в отдельных районах усилится. Крепкие ночные морозы до −15… −24 сохранились. Днём начнётся трансформация холодного воздуха в сторону тепла, и он прогреется до −4… +1 градуса, на севере до −6… −11.

Во вторник, 28 ноября, Приморский край окажется в тёплом секторе циклона, смещающегося с Амурской области на Хабаровский край. Южными, юго-западными потоками на Приморье будет выноситься тёплая воздушная масса с моря. Ночью температура воздуха повысится на 5−12 градусов по сравнению с предыдущей ночью. Утром местами на южном побережье возможно образование тумана. Днём потеплеет еще на 3−8 градусов, до +3… +8 градусов, на севере до −3… +2. При смещении малоактивных фронтальных разделов в отдельных районах края возможны слабые осадки в виде снега и дождя. В середине недели через Приморье пройдет холодный атмосферный фронт, вновь похолодает.

Сегодня днём появится низкая облачность, усилится южный ветер. Вечером возможны слабые осадки в виде снега с дождём. Максимальная температура воздуха составит −1… +1. Во вторник ночью также не исключены слабые осадки, утром местами появится туман. Температура останется в тех же пределах, что и накануне днем. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +3… +5. В ночь на среду пройдет холодный фронт. По предварительному прогнозу существенных осадков во Владивостоке не ожидается. Ветер перейдёт к северо-западному направлению и усилится. Похолодает.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Госавтоинспекторы взяли заснеженные дороги Владивостока под свой контроль
«Ночь искусств» по-семейному прошла в музее истории Хабаровска
Россиянка Полина Богусевич выиграла «Детское Евровидение»
Собчак раскритиковала предвыборные заявления Титова
34 российских футболиста обвиняются в применении допинга
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
В Совете Европы допустили отмену антироссийских санкций
Полиция предварительно подтвердила вину ИГ в теракте на Синае
Создатели «Карточного домика» перенесли съемки последнего сезона
Спорт
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ Информатор ВАДА Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболиста в «государственной программе допинга»
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь