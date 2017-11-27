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03:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Фрагменты двух самолетов подняли из болота в Приморье

Машины столкнулись над полигоном во время планового полета в 1939 году.

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Владивосток, 27 ноября, PrimaMedia.

Работы на месте катастрофы двух самолетов Р-10 из 1-й авиаэскадрильи 8-го штурмового авиаполка 53-й авиабригады 1-й Особой Краснознаменной армии провело в районе села Ляличи Михайловского района Поисковое объединение «АвиаПоиск». На поверхность подняли фрагменты конструкции и парашютные пряжки и части оторванных привязных ремней, сообщили ИА PrimaMedia в объединении «АвиаПоиск».

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