Фрагменты двух самолетов подняли из болота в Приморье
Машины столкнулись над полигоном во время планового полета в 1939 году.
Машины столкнулись над полигоном во время планового полета в 1939 году.
Владивосток, 27 ноября, PrimaMedia.
Работы на месте катастрофы двух самолетов Р-10 из 1-й авиаэскадрильи 8-го штурмового авиаполка 53-й авиабригады 1-й Особой Краснознаменной армии провело в районе села Ляличи Михайловского района Поисковое объединение «АвиаПоиск». На поверхность подняли фрагменты конструкции и парашютные пряжки и части оторванных привязных ремней, сообщили ИА PrimaMedia в объединении «АвиаПоиск».