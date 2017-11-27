Создатели «Карточного домика» перенесли съемки последнего сезона

Источник: AP 2017

Как сообщает издание Hollywood Reporter, продюсеры Media Rights Capital и студии Netflix уведомили актеров сериала «Карточный домик» о том, что перерыв в съемках продлится еще две недели, а работа начнется не ранее 8 декабря. Участникам сериала обещана зарплата на время дополнительного простоя.

Исключение составит группа сценаристов, которая продолжит работу над новыми сериями.

Ранее Netflix сообщила о том, что шестой сериал «Карточного домика» будет последним. Причиной стали обвинения исполнителя главной роли Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. В связи с продолжающимся расследованием актер может быть вычеркнут из числа участников съемочной группы.

Письмо заканчивается заявлением одного из руководителей Media Rights Capital Паулин Мичелли, отметившей вклад актеров и съемочной группы в успех предприятия.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что сценаристы «Карточного домика» пытаются переписать дальнейший сюжет сериала, выкинув из него персонажа Фрэнка Андервуда, которого играл Спейси.

За последние несколько недель в неподобающем поведении Спейси обвинили актер Энтони Рэпп, режиссер Тони Монтана, британский бармен Дэниел Бил.