Слепой дзюдоист из Хабаровска стал чемпионом России
Виктор Руденко выиграл досрочно все встречи соревнований.
Виктор Руденко выиграл досрочно все встречи соревнований.
В Ульяновске прошёл чемпионат России по дзюдо (спорт слепых). Участие в нём принял хабаровчанин Виктор Руденко. В весовой категории до 66 килограммов ему не было равных — спортсмен выиграл все схватки и завоевал золотую награду соревнований.
Всего в чемпионате России приняли участие больше 70 спортсменов из 20 регионов. За награды боролись практически все ведущие дзюдоисты страны, за исключением лидеров команды, которые получили травмы.
«Соревнования прошли хорошо и успешно для меня. Я был очень хорошо готов к этим соревнованиям, поэтому рассчитывал только на первое место. В итоге провёл четыре схватки и выиграл все досрочно», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Виктор Руденко.
Спортсмен готовился к чемпионату России в
Агентство писало, что в августе Виктор Руденко завоевал бронзовую награду в весовой категории до 66 килограммов на чемпионате Европы в Бирмингеме. В сентябре хабаровчанин выиграл международный турнир по парадзюдо среди мужчин «Гран-при Казахстан-2017» в Атырау.
Дзюдоист как победитель и всероссийских и международных соревнований, включённых в программу Паралимпийских летних игр, получил сертификат на четыре миллиона рублей от губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.