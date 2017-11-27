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04:02 (мск), источник: Восток Медиа

Слепой дзюдоист из Хабаровска стал чемпионом России

Виктор Руденко выиграл досрочно все встречи соревнований.

В Ульяновске прошёл чемпионат России по дзюдо (спорт слепых). Участие в нём принял хабаровчанин Виктор Руденко. В весовой категории до 66 килограммов ему не было равных — спортсмен выиграл все схватки и завоевал золотую награду соревнований.

Всего в чемпионате России приняли участие больше 70 спортсменов из 20 регионов. За награды боролись практически все ведущие дзюдоисты страны, за исключением лидеров команды, которые получили травмы.

«Соревнования прошли хорошо и успешно для меня. Я был очень хорошо готов к этим соревнованиям, поэтому рассчитывал только на первое место. В итоге провёл четыре схватки и выиграл все досрочно», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Виктор Руденко.

Спортсмен готовился к чемпионату России в Санкт-Петербурге. Победа позволила ему попасть в состав сборной страны на 2018 год для участия в международных турнирах.

Агентство писало, что в августе Виктор Руденко завоевал бронзовую награду в весовой категории до 66 килограммов на чемпионате Европы в Бирмингеме. В сентябре хабаровчанин выиграл международный турнир по парадзюдо среди мужчин «Гран-при Казахстан-2017» в Атырау.

Дзюдоист как победитель и всероссийских и международных соревнований, включённых в программу Паралимпийских летних игр, получил сертификат на четыре миллиона рублей от губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

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