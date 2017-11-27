ГАИ Владивостока выступила с предупреждением

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 27 ноября, во Владивостоке ожидается мокрый снег с дождем, вечером похолодает, на дорогах образуется гололед. Обледенение проезжей части может спровоцировать ДТП.

ГИБДД напоминает: снежный накат, гололедица увеличивают риск аварий. При возникновении сложных погодных условий водителей просят, по возможности, отказаться от поездок.

По скользкой дороге нужно двигаться с максимально низкой скоростью, увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта, соблюдать боковой интервал. Необходимо заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам.

Пешеходов просят быть внимательными при переходе проезжей части и помнить, что остановочный путь автомобиля на скользкой дороге больше, чем на сухом асфальте. Также ГИБДД рекомендует в темное время суток носить предметы со световозвращающими элементами.

По данным ГАИ Приморского края, прошедший в минувшую субботу снегопад не вызвал осложнений движения во Владивостоке.

25 ноября во Владивостоке зарегистрировано 42 ДТП: 38 — с материальным ущербом, 4 —п с пострадавшими. Погибших нет, повреждено 69 транспортных средств. Основные виды автоаварий: столкновения транспортных средств — 23; наезд на препятствие — 7; наезд на стоящее транспортное средство — 6.