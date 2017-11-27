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04:26 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутяне могут пожаловаться на некачественную уборку снега во дворах

Жители округов могут по телефону пожаловаться на коммунальщиков.

Жители Иркутска могут направить жалобы на некачественную уборку снега управляющими компаниями (УК) во дворах. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии со ссылкой на заммэра — председателя комитета городского обустройства Елену Федорову.

Так, на некачественную уборку можно пожаловаться по следующим телефонам:

— 52−03−99 (Правобережный округ);.

— 52−00−06 и 52−02−48 (Октябрьский округ);.

— 52−03−51 (Свердловский округ);.

— 52−02−23 (Ленинский округ).

Кроме того, можно оставить заявку по телефону единой диспетчерской службы 520−112.

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