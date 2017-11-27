Иркутяне могут пожаловаться на некачественную уборку снега во дворах

Жители Иркутска могут направить жалобы на некачественную уборку снега управляющими компаниями (УК) во дворах. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии со ссылкой на заммэра — председателя комитета городского обустройства Елену Федорову.

Так, на некачественную уборку можно пожаловаться по следующим телефонам:

— 52−03−99 (Правобережный округ);.

— 52−00−06 и 52−02−48 (Октябрьский округ);.

— 52−03−51 (Свердловский округ);.

— 52−02−23 (Ленинский округ).