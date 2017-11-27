Хабаровчане поставили дорожным службам тройку

Большинство опрошенных хабаровчан считают, что работники городских служб не слишком хорошо справились со своей задачей после циклона. Почти 38% респондентов отметили, что на второстепенных улицах остался снежный накат, и поставили дорожникам тройку. Еще 28% оценили работу профильных служб всего на два балла, заявив, что по городу невозможно проехать. Таковы результаты опроса, который проводился на портале «Губерния» с 23 по 27 ноября.