Хабаровчане поставили дорожным службам тройку
По мнению участников опроса, второстепенные трассы остались неочищенными.
По мнению участников опроса, второстепенные трассы остались неочищенными.
Большинство опрошенных хабаровчан считают, что работники городских служб не слишком хорошо справились со своей задачей после циклона. Почти 38% респондентов отметили, что на второстепенных улицах остался снежный накат, и поставили дорожникам тройку. Еще 28% оценили работу профильных служб всего на два балла, заявив, что по городу невозможно проехать. Таковы результаты опроса, который проводился на портале «Губерния» с 23 по 27 ноября.
Впрочем, дорожники получили не только отрицательные оценки: 24% респондентов считают, что трассы почищены на четверку. Вариант «Оцениваю работу дорожников на пятерку: все быстро и качественно почистили» выбрали еще 10% опрошенных.