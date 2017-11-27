Жители Приангарья боятся штрафа вместо утечки газа — госинспектор по пожарному надзору
Рейды по газифицированным домам проходят в Иркутской области.
Рейды по газифицированным домам проходят в Иркутской области.
Жители Иркутской области боятся не утечки газа, а возможности получить штраф, рассказал государственный инспектор Ангарского района по пожарному надзору Михаил Исаев. Ежедневно инспекторы надзорной деятельности совместно с представителями газовой службы и сотрудниками полиции выходят в рейды по газифицированным объектам, в том числе жилым домам. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Главной задачей межведомственных патрулей является выявление неисправности газового оборудования и нарушений правил пожарной безопасности.
«Мы не преследуем карательные цели. В первую очередь, в ходе проверки обращаем внимание на безопасное использование газового оборудования и различного рода нарушения, которые могут привести к утечке газа, что, безусловно, опасно для жизни и может стать причиной пожара. Выявить и устранить — чтобы предупредить беду. Понять, что не правильно подключено или установлено из газового оборудования может только специалист газовой службы, представители которой входят в состав рейдовой группы. Однако, жильцы боятся больше не утечки газа, а возможности получить штраф. Поэтому мы часто остаемся за закрытой дверью», — отметил Михаил Исаев.
В Иркутской области газифицирована малая часть населенных пунктов. Всего в регионе зарегистрировано около 55 тысячи объектов потребляющих газ, 34 тысячи из них — в Иркутске и примерно 12,5 тысячи в Ангарске. Проверке подверглись уже более 1,5 тысячи домов, жильцы которых используют газ.
Во время рейда специалисты газовой службы проверяют состояние оборудования как в квартирах и жилых домах, так и в подъездах, и подвальных помещениях. Напоминают гражданам, что самостоятельное подключение или устранение неполадок в системе газификации категорически запрещены! Инспекторы пожарного надзора проводят дополнительный инструктаж по использованию бытового газа, вручают памятки, руководствуясь которыми, взрослые вместе с детьми повторяют телефоны экстренных служб и алгоритм действий при пожаре и утечке газа.