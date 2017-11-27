Главную краевую ёлку в Хабаровске начали собирать на неделю раньше
Рабочие монтируют металлическую основу.
Рабочие монтируют металлическую основу.
В Хабаровске на площади имени Ленина начался монтаж главной новогодней ёлки. Сегодня утром, 27 ноября, туда доставили металлическую основу, а также свежеспиленные хвойные деревья, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сейчас рабочие с помощью автокрана соединяют друг с другом секции металлической основы. Затем собранную конструкцию поднимут и установят в специальное гнездо. Следующей стадией станет монтаж молодых елей в основу. Рабочим нужно будет вставить в специальные пазы почти 200 молодых деревьев. Высота главного символа Нового года составит 20 метров. В завершение конструкцию украсят шарами и иллюминацией.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», монтаж главной краевой ёлки, по словам председателя комитета по молодёжной политике правительства Хабаровского края Евгения Дёмина, должен был начаться 5 декабря. Однако рабочие приступили к её сборке на неделю раньше.
Агентство также писало ранее, что над новогоднем оформлением центральной площади Хабаровска будут трудиться ледовые и снежные скульпторы. Она возведут для горожан и приезжих трёхметровые фоторамки, сделают большой лабиринт и установят несколько ледовых горок. Снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки в этом году разместятся возле главной ёлки. Украсят площадь 12 знаков Зодиака и четыре больших снеговика. Будут и тематические композиции: символ чемпионата мира по футболу и талисманы мирового первенства по хоккею с мячом, которое пройдёт в Хабаровске в январе 2018 года.