Главную краевую ёлку в Хабаровске начали собирать на неделю раньше

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске на площади имени Ленина начался монтаж главной новогодней ёлки. Сегодня утром, 27 ноября, туда доставили металлическую основу, а также свежеспиленные хвойные деревья, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сейчас рабочие с помощью автокрана соединяют друг с другом секции металлической основы. Затем собранную конструкцию поднимут и установят в специальное гнездо. Следующей стадией станет монтаж молодых елей в основу. Рабочим нужно будет вставить в специальные пазы почти 200 молодых деревьев. Высота главного символа Нового года составит 20 метров. В завершение конструкцию украсят шарами и иллюминацией.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», монтаж главной краевой ёлки, по словам председателя комитета по молодёжной политике правительства Хабаровского края Евгения Дёмина, должен был начаться 5 декабря. Однако рабочие приступили к её сборке на неделю раньше.