Хабаровские авиаторы МЧС стали лучшими в России

Хабаровск, 27 ноября, AmurMedia.

По итогам работы в 2017 году Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России признан лучшим в системе «чрезвычайного» ведомства. Почти 2800 часов в небе, более трех с половиной сотен спасённых жизней — таков результат работы лучшего Авиационно-спасательного центра МЧС в России. Такое почётное звание дальневосточные авиаторы удостаиваются второй год подряд, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

За текущий год воздушными судами Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России на территории Дальнего Востока было выполнено около 1400 вылетов с общим налётом почти 2800 часов. Задачи при этом решались разные — проведение поисково-спасательных работ, доставка грузов и спасателей, оперативных групп МЧС России в районы ЧС, авиационное обеспечение ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Из более пяти тысяч перевезённых людей, из зон чрезвычайных ситуаций и происшествий было эвакуировано 360 человек, в том числе 98 детей. За год доставлено более 668 тонн различного груза.

Кроме этого, экипажи вместе с бригадами медицины катастроф выполнили 156 вылетов для санитарной эвакуации, когда требовалась срочная медицинская помощь по жизненным показаниям. В лечебные учреждения доставлено 246 человек, из них полсотни — это дети. При этом больных и пострадавших приходилось транспортировать не только из больниц отдалённых поселков в столичные города, но и забирать из тайги, с морских судов, находящихся на промысле в Охотском море.

В период весеннего паводка в Республике Саха (Якутия) лётный состав обеспечивал работу оперативных групп, и выполнили более полусотни вылетов для выполнения подрывов льда на затороопасных участках северных рек. Когда пришла жара — дальневосточные авиаторы также привлекались к тушению природных пожаров и защите населенных пунктов уже от другой стихии — огня. В плену у пламени находились отдалённые поселки в Амурском районе Хабаровского края и островные территории Хабаровска, Якутии, Приморского края. Когда сложилась чрезвычайная пожарная опасность в соседних сибирских регионах опытные дальневосточные лётчики пришли на помощь коллегам из Забайкалья. В 2017 году экипажи вертолётов Ми-8 и Ми-26 более 600 раз выполняли полёты с применением водосливных устройств, самолёт-амфибия Бе-200ЧС вылетал для ликвидации пожаров 155 раз. Общим итогом на очаги огня было слито 4 тысячи тонн воды.

«Сегодня в Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС России стоят на вооружении 14 воздушных судов. При этом половина из них находится на дежурстве в разных регионах Дальнего Востока — Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Магадане, Якутске, Южно-Сахалинске, Благовещенске. При этом скучать лётчикам не приходится. «Интенсивное изменение метеоусловий, циклоны и атмосферные фронты, теряющиеся в тайге охотники и рыбаки, происшествия с экстремальными туристами в горах и многое другое. А ещё техногенные аварии, ДТП, происшествия с воздушными судами. В условиях отсутствия дорог и малонаселенной местности без авиации зачастую не обойтись», — делится начальник Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России подполковник Виталий Плотников.

В авиационно-спасательном центре работают опытные экипажи вертолётов и самолётов. Многие из них отдали «работе в небе» большую часть своей жизни, а это ни много ни мало несколько десятков лет. Такие же профессионалы трудятся в инженерно-авиационной службе. Именно они готовят воздушные суда к полёту, проводят техническое обслуживание, следят за безукоризненной работой всех систем и оборудования.

«Коллектив у нас дружный, каждый независимо от его специальности честно и добросовестно выполняет свою работу на все 100%. Удаётся сохранить преемственность поколений, мы друг у друга всё время учимся. В этом году мы получили новую технику — с заводов-изготовителей поступили: вертолёт Ми-8МТВ в спасательном варианте и медицинский модуль для транспортировки пострадавших так необходимую для Дальнего Востока. Это современные образцы, выполненные с учетом последних достижений науки, технологий. Воздушное судно оснащено современной пилотажно-навигационной аппаратурой, дополнительным оборудованием, прожектором для выполнения поиска пострадавших и подбора площадок в ночных условиях. Укомплектованность медицинского модуля вертолётного также позволяет в полете проводить весь комплекс реанимационных мероприятий. Всё это необходимо для условий работы спасательных служб на Дальнем Востоке, для спасения жизни людей», — отметил начальник Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.