Археологи ДВФУ обнаружили в Эквадоре древнейшую керамику Америки
Каменные и керамические находки, относящиеся, возможно, к малоизученной культуре
Каменные и керамические находки, относящиеся, возможно, к малоизученной культуре
Артефактам примерно шесть тысяч лет. Они обнаружены при раскопках древнего поселения
«Раскопки показали, что культура
Особое значение имеет изучение керамики как своеобразный способ идентификации, который может показать этническую историю, особенности экономического уклада древних людей. Предметный анализ находок и их возраста может дать новую информацию о развитии древних культур и появлении керамики на побережье Тихого океана.
Археологи ДВФУ ведут работы в Эквадоре с 2014 года. Их цель — сравнить адаптацию человека к изменениям среды в древности на противоположных сторонах океана — берегах Южной Америки и Восточной Азии. Параллельно исследования проводятся в южном Приморье, в том числе на острове Русском.