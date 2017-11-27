Археологи ДВФУ обнаружили в Эквадоре древнейшую керамику Америки

Артефактам примерно шесть тысяч лет. Они обнаружены при раскопках древнего поселения Реаль-Альто совместно с коллегами из Политехнического университета (ESPOL, г. Гуаякиль). Ученые открыли культурный слой, представляющий первые этапы заселения одного из самых значительных памятников древней истории Нового Света.

«Раскопки показали, что культура Сан-Педро существовала одновременно с ранними этапами культуры Вальдивия или, вероятно, ей предшествовала. Кроме того, мы провели разведочные исследования и наметили перспективные памятники более раннего периода для продолжения работы», — говорит руководитель экспедиции, директор музея Школы гуманитарных наук ДВФУ Александр Попов.

Особое значение имеет изучение керамики как своеобразный способ идентификации, который может показать этническую историю, особенности экономического уклада древних людей. Предметный анализ находок и их возраста может дать новую информацию о развитии древних культур и появлении керамики на побережье Тихого океана.