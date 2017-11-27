В Красноярск пришли первые морозы под 25 °C
Теплая погода вернется в Красноярск только в середине недели.
Теплая погода вернется в Красноярск только в середине недели.
На предстоящей неделе в Красноярске ожидается морозная погода. По данным Gismeteo.ru, сегодня, 27 ноября, синоптики прогнозируют морозы до -25°C. Во второй половине дня потеплеет до -20°C. Возможен небольшой снег. Ветер слабый с порывами до 2 м/с.
Во вторник, 28 ноября, будет немного теплее. Столбики термометров опустятся до −16…−18°C. Метеорологи обещают небольшой снег и ветер с порывами до 5 м/с.
«28 ноября в южных районах Красноярского края сохранятся порывы
Потепление до -8°C придет в Красноярск только в середине недели. Так, в среду, 29 ноября, будет держаться теплая, но снежная погода. Ветер усилится до 6 м/с.