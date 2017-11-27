В Красноярск пришли первые морозы под 25 °C

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается морозная погода. По данным Gismeteo.ru, сегодня, 27 ноября, синоптики прогнозируют морозы до -25°C. Во второй половине дня потеплеет до -20°C. Возможен небольшой снег. Ветер слабый с порывами до 2 м/с.

Во вторник, 28 ноября, будет немного теплее. Столбики термометров опустятся до −16…−18°C. Метеорологи обещают небольшой снег и ветер с порывами до 5 м/с.

«28 ноября в южных районах Красноярского края сохранятся порывы северо-западного ветра 15−18 м/с, метели, ночью по центральным районам местами ожидается температура воздуха -28,-33°, по северу до -39°. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.