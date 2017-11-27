СМИ: на Кубе умер один из ближайших соратников Фиделя Кастро

Источник: AP 2017

ГАВАНА, 27 ноября. /ТАСС/. Армандо Харт, один из ближайших соратников лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, скончался в воскресенье в возрасте 87 лет. Как сообщила газета Granma, он умер в Гаване от респираторной недостаточности.

Харт вошел в историю Кубы как активный участник революционной борьбы и министр образования, при котором в 1959 году, сразу после победы революции, началась кампания по борьбе с неграмотностью.

С 1959 по 1965 год Харт возглавлял министерство образования карибской страны, а с 1976 по 1997 год — министерство культуры. На протяжении многих лет он был членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Кубы.

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Харт написал несколько книг, в том числе «Профили» (1995) — сборник текстов о жизни известных кубинских политиков и интеллектуалов. С 1997 года занимался популяризацией личности и идейного наследия национального героя, борца за независимость Кубы Хосе Марти (1853−1895).

Харт был почетным доктором нескольких университетов. Он был отмечен высокими государственными наградами Кубы, в том числе орденами Хосе Марти и Феликса Варелы первой степени.