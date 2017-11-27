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08:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Новые автомобили скорой помощи поступят в Иркутскую область

До конца года регион закупит 17 машин.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области станет больше автомобилей скорой помощи. Так, в течение декабря в регионе появится 17 новых медицинских машин класса В. Такие автомобили используются для выездов фельдшеров и для перевозки пациентов в больницу. Деньги на покупку машин выделили из федерального бюджета. Также в регионе планируется закупить пять новых машин класса А — они предназначены для пациентов, которым нужна экстренная помощь. На это деньги предусмотрят в бюджете Иркутской области.

— В следующем году из областного бюджета предоставят 100 миллионов рублей на закупку 67 автомобилей скорой медпомощи, — сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. — Кроме того, региональный Минздрав обратился с просьбой в Министерство промышленности и торговли России поставить в область 23 автомобиля скорой помощи класса В для удовлетворения потребности моногородов.

В этом году больницам отдаленных районов Иркутской области предоставили субсидии на закупку 103 автомобилей класса А.

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