Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проходит в Иркутске

Как сообщает пресс-служба Иркутского областного центра СПИД, 24 ноября в её рамках открылся пункт бесплатного и анонимного тестирования на ВИЧ и консультирования в ТРК «КомсоМолл». За день через него прошли 118 человек, сдавших экспресс-тест. Положительный результат был выявлен у 30-летнего мужчины из Иркутска, который ранее никогда не сдавал тест на ВИЧ, и решил это сделать после приглашения промоутера акции. На месте иркутянину оказали психологическую помощь и порекомендовали обратиться в Центр СПИД для точного обследования и постановки диагноза.

Информированность о ВИЧ-инфекции на месте акции помогали волонтёры движений «Новая жизнь», «Танцуй ради жизни» и «Страна положительных людей», проводящие просветительские викторины и лотереи для посетителей торгового центра.

Пункт медицинского освидетельствования в ТРК «КомсоМолл», где желающие смогут пройти тестирование и получить консультацию, продолжит работать во все дни акции с 12.00 до 18.00. Выездная лаборатория расположена на первом этаже вблизи гипермаркета «Окей».

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» стартовала в Иркутске. В рамках акции и в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря), учреждённого ООН, в регионе увеличат просвещение по вопросам здорового образа жизни и защиты от ВИЧ. В учебных заведениях пройдут специальные лекции, семинары, тренинги и профилактические игры и лотереи. К этой акции Иркутский областной Центр СПИД также организует группы поддержки для ВИЧ-положительных детей. Специалисты медицинской организации вместе с региональным отделением Российского красного креста проведут профилактические лекции и беседы с тестированием в местах лишения свободы, в салонах досуга, а также в клубах для ЛГБТ.

«Сложная ситуация с ВИЧ-инфекцией, которая сейчас имеет место в Иркутской области, формировалась долгие годы, — рассказала на открытии акции в Иркутске главный врач Центра СПИД, главный специалист Минздрава РФ по вопросам диагностики и лечение ВИЧ-инфекции Юлия Плотникова. — Но она меняется на глазах. Конечно, понадобятся ещё годы для того, чтобы эта проблема ушла, и во многом это зависит от желания каждого из нас вести здоровый образ жизни, следить за собственным здоровьем и решимости противостоять эпидемии».

Координатор программ по ВИЧ/СПИДу в сфере труда Международной организации труда Екатерина Иванова заметила, что нынешнее молодое поколение более осведомлено о проблеме ВИЧ-инфекции. «Сейчас необходимо обратить внимание на взрослое население. Поэтому профилактика ВИЧ-инфекции в рабочих коллективах — перспективное направление, которое мы стараемся развивать по всей стране, — сказала она. — В течение двух дней для этого мы проводили специальный тренинг для врачей, представителей профсоюзов и руководителей предприятий».

В Иркутской области зарегистрированы более 35 тыс. человек с ВИЧ. Три четверти новых заражений происходят из-за незащищённых сексуальных контактов. С начала 2017 года 54% всех диагнозов «ВИЧ-инфекция» были поставлены людям в возрасте от 30 до 49 лет. Болезнь давно вышла за пределы маргинальных групп, портрет нового больного — это человек, имеющий высшее образование, семью, детей, работу, состоявшийся в жизни.

«Мы освещали тему ВИЧ с самого начала её появления в нашем городе. И действительно мы можем подтвердить: проблема существенно изменилась за те 17 лет, которые прошли после того, как она стала массовой в Прибайкалье, — рассказала на открытии акции известная в Иркутске телеведущая Наталья Ветрова. — Действительно, пришла она к нам из-за наркомании среди молодых маргиналов, но сейчас обстоятельства изменились». Она подчеркнула, что журналисты уже не поддерживают стереотипы о «чуме 20-го века» и видят перемены в деле борьбы с ВИЧ-инфекцией в последние годы. «Мы рады, что появилась воля изменить ситуацию к лучшему, и это приводит к конкретным действиям, меняется отношение общества к болезни», — сказала телеведущая.

«С ВИЧ-инфекцией сегодня можно жить нормальной и полноценной жизнью, это будет проще, чем, например, с сахарным диабетом», — объяснила собравшимся на открытии акции Светлана Изамбаева, специалист Министерства здравоохранения Республики Татарстан, известный активист и борец за права граждан, живущих с ВИЧ, одна из первых в стране признавшаяся в своём ВИЧ-положительном статусе. По её словам, это такая же болезнь, как и многие другие, но укоренившиеся в обществе стигмы и стереотипы порой не только мешают нормальному общению, но и не позволяют тем, чей результат оказался положительным, принять свой диагноз. «По большей части сейчас стереотипы эти уже давно неверны. И государством предоставляются самые большие возможности для тех, кто живёт с ВИЧ, жить столько, сколько тебе отмерено, заводить семью, работать, платить налоги, быть таким же членом общества, как и другие люди, не затронутые эпидемией», — добавила Светлана Изамбаева.

Регулярно проходящие в Иркутске массовые акции по тестированию способствуют популяризации прохождения анализов, предоставляют возможность всем желающим узнать о своём здоровье больше без ожидания в очереди в поликлинике, помогают выявить скрытые случаи болезни. Это уже принесло в Прибайкалье свои плоды: на территории с самой высокой поражённостью — в Иркутске, где проживает более 35% всех пациентов с ВИЧ, — заболеваемость не растёт уже третий год подряд. По информации Центра СПИД, рост охвата тестированием населения значительно опережает прирост новых случаев данного социально значимого недуга. Врачи успешно обгоняют эпидемический процесс, что произошло впервые за последние 30 лет.

«Мы все знаем, что в Иркутской области исторически сложная ситуация с ВИЧ-инфекцией, однако в наших силах изменить ситуацию к лучшему, — поделилась заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая. — От каждого из нас во многом зависит собственное здоровье и здоровье наших близких. Любую болезнь легче предотвратить, чем потом в дальнейшем лечить. С помощью подобных акций министерство здравоохранения Иркутской области развивает профилактическую медицину. Мы стараемся привить населению культуру здорового поведения, чтобы люди чаще обращались к врачам за предварительной консультацией и обследованием, до того как болезни в их организме получили развитие».

Справка. Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» второй год подряд при поддержке Министерств здравоохранения, образования и науки и связи РФ проводит Фонд социально-культурных инициатив под руководством Светланы Медведевой. Особое внимание — территориям с высокой поражённостью данным социально значимым заболеванием.