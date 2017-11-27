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06:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Сотрудник заповедника: Похоже, в Хабаровском районе идет тигриная свадьба

На выходных у Некрасовки видели тигрицу, а также нашли следы крупного самца.

В Хабаровском районе у села Некрасовка местные жители заметили тигрицу. Хищницу видели на прошедших выходных, агрессии она не проявляла. Вчера местность обследовали инспекторы Большехехцирского заповедника, сообщает портал «Губерния».

По словам сотрудника заповедника, тигрица живет на охраняемой территории уже два года, но раньше она не выходила к поселениям.

«Никакой угрозы нет. Тигрица сама себе живет, пищи ей хватает. [К селу] вышла, посмотрела, оценила обстановку и опять ушла», — рассказал начальник отдела охраны окружающей среды филиала «Большехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» Юрий Кя.

Недалеко от того места, где видели тигрицу, специалисты нашли следы другого тигра — взрослого самца.

«Крупный самец, лапа — 12 сантиметров. Похоже, что наша тигрица загуляла. Может быть, свадьба у них там идет», — добавил Юрий Кя.

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