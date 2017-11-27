Русло реки Филипповка расчистили в Хасанском районе

Субботник по расчистке русла реки Филипповка прошёл 25 ноября в Хасанском районе. Организовать такие мероприятия в районах края поручил врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В субботнике приняли участие около 30 жителей сёл Филипповка, Барабаш и Занадворовка. Как сообщили в администрации Хасанского района, во время наводнения прошлым летом речка несколько раз поменяла русло. Были затоплены близлежащие сёла. Сейчас важно очистить русло от валежника, чтобы при таянии льда или обильных осадках деревья не создали затор и не спровоцировали новые подтопления.

На расчистке русла работала техника АО «Примавтодор». Также свои грузовики и погрузчики предоставили местные жители и предприниматели. Специалисты занимались чисткой и отсыпкой откосов в русле речки. Ход работ проинспектировал первый вице-губернатор края Александр Костенко.

Деревья, которые достали из завалов, жители близлежащих сёл забрали в качестве дров. В администрации района отметили, что часть древесины также раздадут социально незащищённым гражданам — ветеранам и многодетным семьям.

Как отметил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр Коршенко, введённый режим ЧС в муниципалитетах позволяет беспрепятственно очищать русла рек от нанесённых деревьев.

«Со стороны Водного кодекса и других законодательных актов препятствий для извлечения древесины из рек нет», — подчеркнул руководитель ведомства.