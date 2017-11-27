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05:56 (мск), источник: Вести Приморье

Русло реки Филипповка расчистили в Хасанском районе

В расчистке русла реки приняли участие около 30 жителей сёл Филипповка, Барабаш и Занадворовка.

Субботник по расчистке русла реки Филипповка прошёл 25 ноября в Хасанском районе. Организовать такие мероприятия в районах края поручил врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В субботнике приняли участие около 30 жителей сёл Филипповка, Барабаш и Занадворовка. Как сообщили в администрации Хасанского района, во время наводнения прошлым летом речка несколько раз поменяла русло. Были затоплены близлежащие сёла. Сейчас важно очистить русло от валежника, чтобы при таянии льда или обильных осадках деревья не создали затор и не спровоцировали новые подтопления.

На расчистке русла работала техника АО «Примавтодор». Также свои грузовики и погрузчики предоставили местные жители и предприниматели. Специалисты занимались чисткой и отсыпкой откосов в русле речки. Ход работ проинспектировал первый вице-губернатор края Александр Костенко.

Деревья, которые достали из завалов, жители близлежащих сёл забрали в качестве дров. В администрации района отметили, что часть древесины также раздадут социально незащищённым гражданам — ветеранам и многодетным семьям.

Как отметил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр Коршенко, введённый режим ЧС в муниципалитетах позволяет беспрепятственно очищать русла рек от нанесённых деревьев.

«Со стороны Водного кодекса и других законодательных актов препятствий для извлечения древесины из рек нет», — подчеркнул руководитель ведомства.

Аналогичные мероприятия прошли и на территории нацпарка «Земля леопарда» в Хасанском районе. Реки чистили своими силами сотрудники парка. Старший госинспектор нацпарка Александр Цыпляев сообщил, что буквально на днях мощный завал ликвидировали в русле реки Грязная — вытащили более 30 кубометров древесины. Деревья будут использованы для отопления кордонов, в которых работают сотрудники нацпарка. Часть дров также раздадут нуждающимся ветеранам.

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