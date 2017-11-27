В Хабаровске растёт число заболевших вирусными инфекциями

Источник: РИА "Новости"

В дальневосточной столице уровень эпидемического порога ОРВИ по-прежнему не превышен, несмотря на то, что число заразившихся растёт. Случаев гриппа в Хабаровске медики не зарегистрировали, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам начальника управления здравоохранения администрации Хабаровска Галины Аристовой, в городе пока заболели 3 565 человек — число заражённых выросло в сравнении с прошлой отчётной неделей на 400. Однако уровень по-прежнему ниже эпидемиологического порога на 1,3 процента. Большинство носителей ОРВИ составляют дети.

«Выросло количество заболевших детей в возрасте от трёх до шести лет — сейчас их 1146. Также отмечается рост числа заболевших в возрасте от нуля до двух лет — 902 человека. Среди детей от 7 до 14 лет отмечается 398 случаев заболеваний ОРВИ. Однако эпидпорога эти показатели не достигли», — рассказала корреспонденту агентства Галина Аристова.

Она также добавила, что случаев заболевания гриппом в городе специалисты пока не отмечали.