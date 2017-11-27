В Хабаровске растёт число заболевших вирусными инфекциями
Несмотря на большое количество заражённых, уровень эпидпорога не превышен.
Несмотря на большое количество заражённых, уровень эпидпорога не превышен.
В дальневосточной столице уровень эпидемического порога ОРВИ
По словам начальника управления здравоохранения администрации Хабаровска Галины Аристовой, в городе пока заболели 3 565 человек — число заражённых выросло в сравнении с прошлой отчётной неделей на 400. Однако уровень
«Выросло количество заболевших детей в возрасте от трёх до шести лет — сейчас их 1146. Также отмечается рост числа заболевших в возрасте от нуля до двух лет — 902 человека. Среди детей от 7 до 14 лет отмечается 398 случаев заболеваний ОРВИ. Однако эпидпорога эти показатели не достигли», — рассказала корреспонденту агентства Галина Аристова.
Она также добавила, что случаев заболевания гриппом в городе специалисты пока не отмечали.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», подъём случаев заражения гриппом в дальневосточной столице ожидают в