Рабочая неделя в Приморье начнется потеплением, а закончится похолоданием
Сильных осадков в крае не ожидается.
Сильных осадков в крае не ожидается.
Владивосток, 27 ноября, PrimaMedia.
Наступившая неделя в Приморском крае начнется с потепления, а продолжится похолоданием. При этом серьезных осадков приморцам можно не ждать, сообщили ИА PrimaMedia в
Сегодня, 27 ноября, антициклон, определявший погодные условия в Приморье накануне, начнёт отходить на восток и к краю приблизятся теплые фронтальные разделы циклона, центр которого располагается на
Во вторник под влиянием малоактивных фронтальных разделов в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Южными,
В ночь на среду, 27 ноября, через территорию края пройдет холодный атмосферный фронт, вслед за ним начнет поступать холодная воздушная масса и температура воздуха начнет понижаться, −7…−12°C, местами -22°C, на побережье −3…−8°C. Днем в отдельных районах сохранится небольшой снег, усилится ветер. Температура составит от -4 до -13°C.
Во второй половине недели в Приморье установится морозная без осадков погода.
Во Владивостоке сегодня облачно, без существенных осадков. Ветер
Завтра в краевом центре облачно, в конце дня возможны небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер
В начале ночи на среду сохранится вероятность небольших осадков. Ветер перейдет к