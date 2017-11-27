Рабочая неделя в Приморье начнется потеплением, а закончится похолоданием

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 ноября, PrimaMedia.

Наступившая неделя в Приморском крае начнется с потепления, а продолжится похолоданием. При этом серьезных осадков приморцам можно не ждать, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

Сегодня, 27 ноября, антициклон, определявший погодные условия в Приморье накануне, начнёт отходить на восток и к краю приблизятся теплые фронтальные разделы циклона, центр которого располагается на северо-востоком Китая. В Приморье переменная облачность, в конце дня на юге возможны слабые осадки. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха −3…+3°C, на севере −6…−11°C.

Во вторник под влиянием малоактивных фронтальных разделов в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Южными, юго-западными потоками на Приморье будет выноситься теплая воздушная масса. Температурный фон в ночные часы составит +2…-10°C, на северо-востоке −11…−20°C. Днем на большей части Приморья потеплеет до +2…+7°C, на северо-востоке будет от 0 до -5°C.

В ночь на среду, 27 ноября, через территорию края пройдет холодный атмосферный фронт, вслед за ним начнет поступать холодная воздушная масса и температура воздуха начнет понижаться, −7…−12°C, местами -22°C, на побережье −3…−8°C. Днем в отдельных районах сохранится небольшой снег, усилится ветер. Температура составит от -4 до -13°C.

Во второй половине недели в Приморье установится морозная без осадков погода.

Во Владивостоке сегодня облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного, во второй половине дня сильный, максимальная температура воздуха +1…+3°C.

Завтра в краевом центре облачно, в конце дня возможны небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-восточный сильный. Температура ночью около 0 °C, днем потеплеет до +3…+5°C.