Студентка из Башкирии стала лауреатом премии «Студент года — 2017»

Премия реализуется в целях выявления, поддержки и признания заслуг обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.

В этом году региональные этапы прошли в 72 субъектах Российской Федерации, а их участниками стали свыше 5000 студентов из более 300 вузов и ссузов. В финал вышли 230 победителей региональных этапов Премии из 62 субъектов Российской Федерации — молодые ученые, спортсмены, журналисты, представители студенческих объединений и организаций, лидеры и руководители советов обучающихся образовательных организаций.

Программа конкурсных испытаний включала самопрезентацию, тотальный диктант, решение кейсов, интеллектуальные игры, а также специальные задания, индивидуальные для каждой номинации.