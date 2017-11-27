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07:41 (мск), источник: ИА Башинформ

Студентка из Башкирии стала лауреатом премии «Студент года — 2017»

УФА, 27 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Студентка БашГУ стала лауреатом премии «Студент года — 2017». Стали известны результаты Российской национальной премии. Студентка факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ Радмила Давлетшина стала лауреатом в номинации «Журналист года». Каждый лауреат получил денежную премию, пояснили в мэрии Уфы.

Премия реализуется в целях выявления, поддержки и признания заслуг обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.

В этом году региональные этапы прошли в 72 субъектах Российской Федерации, а их участниками стали свыше 5000 студентов из более 300 вузов и ссузов. В финал вышли 230 победителей региональных этапов Премии из 62 субъектов Российской Федерации — молодые ученые, спортсмены, журналисты, представители студенческих объединений и организаций, лидеры и руководители советов обучающихся образовательных организаций.

Программа конкурсных испытаний включала самопрезентацию, тотальный диктант, решение кейсов, интеллектуальные игры, а также специальные задания, индивидуальные для каждой номинации.

«Финальный этап в Крыму оказался довольно сложным, — поделилась своими впечатлениями студентка БашГУ Радмила Давлетшина. — Он состоял из четырех испытаний — это два дня интенсивной работы, мозгового штурма и постоянной подготовки к очередному заданию. Я очень рада полученному результату. Иногда именно второе место становится толчком к дальнейшим достижениям и победам».

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