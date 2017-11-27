Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Клоги способны «убить» ваши ноги
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Редкий выход: Пелагея и ее муж вместе появились на публике
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
ВКС России сняли с «Раптора» стелс-шапку
СМИ: Лопырева показала осиную талию в нижнем белье
Юлию Меньшову раскритиковали за неудачный наряд
36-летняя Кристина Агилера сделала неудачную пластику
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8День благодарения
8Военный переворот в Зимбабве
06:22 (мск), источник: ТАСС

В столичном регионе будет до 5 градусов мороза

Также сообщается, что местами пройдет небольшой снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 46% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ветреная, холодная погода ожидается в понедельник в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.

«Будет облачно с прояснениями. По области местами пройдет небольшой снег. Днем в Москве будет от минус 2 до минус 4 градусов, в Подмосковье — от ноля до 5 градусов мороза», — отметил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный и южный, 7−12 м/с.

Во вторник станет облачно, возможен небольшой снег. Ночью в столице будет 4−6 градусов мороза, по области — от минус 2 до минус 7 градусов. Днем в мегаполисе столбики термометров покажут ноль — минус 2, по области — от ноля до минус 5 градусов. Ветер южный, 5−10 м/с.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Российская участница сняла закулисье финала "Мисс Вселенная". Видео
Мал, но опасен: "Каракурт" выходит в море
МИД предупредил об угрозе «апокалиптического» сценария для КНДР
Аргентина назвала возможную причину взрыва на пропавшей подлодке
Богусевич прокомментировала свою победу на «Детском Евровидении»
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
В Совете Европы допустили отмену антироссийских санкций
Полиция предварительно подтвердила вину ИГ в теракте на Синае
Продюсеры приостановили съемки «Карточного домика» из-за Спейси
Спорт
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ Информатор ВАДА Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболиста в «государственной программе допинга»
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь