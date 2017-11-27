В столичном регионе будет до 5 градусов мороза
Также сообщается, что местами пройдет небольшой снег.
Также сообщается, что местами пройдет небольшой снег.
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ветреная, холодная погода ожидается в понедельник в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.
«Будет облачно с прояснениями. По области местами пройдет небольшой снег. Днем в Москве будет от минус 2 до минус 4 градусов, в Подмосковье — от ноля до 5 градусов мороза», — отметил представитель метеослужбы. Ветер
Во вторник станет облачно, возможен небольшой снег. Ночью в столице будет 4−6 градусов мороза, по области — от минус 2 до минус 7 градусов. Днем в мегаполисе столбики термометров покажут ноль — минус 2, по области — от ноля до минус 5 градусов. Ветер южный, 5−10 м/с.