В столичном регионе будет до 5 градусов мороза

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ветреная, холодная погода ожидается в понедельник в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.

«Будет облачно с прояснениями. По области местами пройдет небольшой снег. Днем в Москве будет от минус 2 до минус 4 градусов, в Подмосковье — от ноля до 5 градусов мороза», — отметил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный и южный, 7−12 м/с.