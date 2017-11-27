Богусевич прокомментировала свою победу на «Детском Евровидении»
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россиянка Полина Богусевич, победившая на конкурсе «Детское Евровидение-2017» в Тбилиси, прокомментировала свою победу.
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россиянка Полина Богусевич, победившая на конкурсе «Детское Евровидение-2017» в Тбилиси, прокомментировала свою победу.
«Мне нечего сказать, но мы это сделали!», — написала 14-летняя певица на своей странице в «ВКонтакте».
Ранее Богусевич заявила в интервью RT, что чувствует себя «как во сне», и призналась, что сильно нервничала и не сразу поняла, что одержала победу.
Богусевич в воскресенье заняла первое место на «Детском Евровидении-2017» с композицией «Крылья», набрав 188 очков. Она учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого и ранее неоднократно становилась лауреатом музыкальных конкурсов.