Богусевич прокомментировала свою победу на «Детском Евровидении»

Источник: РИА "Новости"

«Мне нечего сказать, но мы это сделали!», — написала 14-летняя певица на своей странице в «ВКонтакте».

Ранее Богусевич заявила в интервью RT, что чувствует себя «как во сне», и призналась, что сильно нервничала и не сразу поняла, что одержала победу.