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06:30 (мск), источник: РИА Новости

Богусевич прокомментировала свою победу на «Детском Евровидении»

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россиянка Полина Богусевич, победившая на конкурсе «Детское Евровидение-2017» в Тбилиси, прокомментировала свою победу.

Источник: РИА "Новости"

«Мне нечего сказать, но мы это сделали!», — написала 14-летняя певица на своей странице в «ВКонтакте».

Ранее Богусевич заявила в интервью RT, что чувствует себя «как во сне», и призналась, что сильно нервничала и не сразу поняла, что одержала победу.

Богусевич в воскресенье заняла первое место на «Детском Евровидении-2017» с композицией «Крылья», набрав 188 очков. Она учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого и ранее неоднократно становилась лауреатом музыкальных конкурсов.

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