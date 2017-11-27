В Екатеринбурге на этой неделе ожидается потепление
В уральской столице столбики термометра вновь поднимутся до минус 3−4 градусов, сообщает Гидрометцентр.
В уральской столице столбики термометра вновь поднимутся до минус 3−4 градусов, сообщает Гидрометцентр.
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К концу недели столбики термометра поднимутся до минус 3−4 днем, и до 7 градусов ночью. Осадков на этой неделе синоптики не прогнозируют.
Всю неделю в городе будет переменная облачность. Ветер слабый, неустойчивый: 1−2 метра в секунду.
Напомним, ранее синоптики отметили, что потепления исключать нельзя, зима на Урале еще не устоялась.