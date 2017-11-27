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07:39 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге на этой неделе ожидается потепление

В уральской столице столбики термометра вновь поднимутся до минус 3−4 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 46% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

В понедельник-вторник ночью еще ожидается минус 10−11 градусов, в дневное время — минус 5−6.

К концу недели столбики термометра поднимутся до минус 3−4 днем, и до 7 градусов ночью. Осадков на этой неделе синоптики не прогнозируют.

Всю неделю в городе будет переменная облачность. Ветер слабый, неустойчивый: 1−2 метра в секунду.

Напомним, ранее синоптики отметили, что потепления исключать нельзя, зима на Урале еще не устоялась.

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