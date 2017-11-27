Про медведей на улицах Новосибирска рассказал канадский хоккеист

24-летний защитник Даррен Диц проводит свой первый сезон за пределами североамериканского континента. После двух неудачных матчей «Барыса» в Новосибирске канадский хоккеист немецкого происхождения рассказал о своих впечатлениях изданию «Чемпионат».

Напомним, 20 и 22 ноября «Сибирь» выиграла у «Барыса» со счетом 4:0 и 6:4.

В ответ на предложение поддержать мифы про Сибирь Диц со смехом пожаловался, что так и не встретил в Новосибирске ни одного медведя. «Я очень расстроен, но за три дня в Новосибирске не встретил ни одного медведя. Их здесь нет, вы представляете? Обычные люди живут обычной жизнью. Что же касается мороза, то в столице Сибири оказалось теплее, чем в моем родном городе в Канаде. Я уже прикалывался над друзьями, посылая сообщения про погоду», — сказал хоккеист.

Диц признался, что некоторые из его предков родом из Одессы, так что он не такой уж чужак на территории бывшего Советского Союза. Также, по словам канадца, он ежедневно с усердием занимается изучением русского языка. «Мне очень нравится изучать русский, но пока прогресс не слишком заметен. Очень трудный язык для изучения, но я стараюсь. Мне хочется узнать больше о русской культуре, лучше общаться с людьми», — пояснил спортсмен.

Справка. Даррен Диц родился 17 июля 1993 года в Медисин-Хат, провинция Альберта, Канада. Сыграл 218 матчей в АХЛ, заработал 52 (14+38) очка, 24 матча за «Барыс», 18 (7+11) очков. Занимает седьмое место в КХЛ в рейтинге защитников-бомбардиров.