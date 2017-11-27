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07:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пассажиры в горку толкали троллейбус

Инцидент произошел 26 ноября недалеко от остановки «Золотая Нива», об этом сообщают очевидцы на странице Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Инстаграм».

В Новосибирске пассажиры в горку толкали троллейбус, рассказали очевидцы на странице Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Инстаграм».

Добираться до дома необычным путем пришлось пассажирам троллейбуса № 7 26 ноября. Недалеко от остановки «Золотая Нива» несколько человек толкали транспортное средство.

Видеоролик набрал 30 тысяч просмотров менее чем за сутки.

Во время загрузки произошла ошибка.

«То самолеты толкают, то троллейбусы», — пишут пользователи в комментариях.

Напомним, в 2014 году пассажирам пришлось толкать примерзший к взлетной полосе ТУ-134 в аэропорту Красноярска.

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