В Новосибирске пассажиры в горку толкали троллейбус
Инцидент произошел 26 ноября недалеко от остановки «Золотая Нива», об этом сообщают очевидцы на странице Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Инстаграм».
Инцидент произошел 26 ноября недалеко от остановки «Золотая Нива», об этом сообщают очевидцы на странице Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Инстаграм».
В Новосибирске пассажиры в горку толкали троллейбус, рассказали очевидцы на странице Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Инстаграм».
Добираться до дома необычным путем пришлось пассажирам троллейбуса № 7 26 ноября. Недалеко от остановки «Золотая Нива» несколько человек толкали транспортное средство.
Видеоролик набрал 30 тысяч просмотров менее чем за сутки.
«То самолеты толкают, то троллейбусы», — пишут пользователи в комментариях.
Напомним, в 2014 году пассажирам пришлось толкать примерзший к взлетной полосе ТУ-134 в аэропорту Красноярска.