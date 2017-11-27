Жители Гонконга смогут почтить память усопших на виртуальном кладбище

Источник: UzReport.news

Решением этой проблемы занялся предприниматель Энтони Яу, обратившийся к технологиям виртуальной реальности. Изобретение его компании позволит людям соблюдать конфуцианский обычай и отдавать сыновний долг в городе, где за место для хранения праха усопших можно отдать до 130 тысяч долларов.

Энтони Яу, основатель компании Iveneration:

— Места в городе не хватает даже живым людям, не говоря уже о покойниках. На самом деле, мертвые занимают гораздо больше пространства, потому что остаются в земле на многие годы, навсегда, они никуда не денутся. Живые люди могут уехать, они не будут использовать участок вечно. Поэтому проблема дефицита места для мертвых гораздо более существенная.

Новый сервис дает пользователям возможность ставить виртуальные надгробия на территории Гонконга. Яу надеется, что его разработка поможет жителям города сократить расходы и привлечет внимание молодежи:

— Думаю, что нашим сервисом скорее будут пользоваться молодые люди. Нам нужно научить их почитать родителей и уважать старших. Неважно, как это делается, главное, что это идет от сердца. Мы сосредоточились на будущем поколении, так как не думаем, что нынешнему это будет интересно.