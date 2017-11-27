В Красноярске покажут онлайн трансляцию прощания с Дмитрием Хворостовским
Гражданская панихида состоится 27 ноября в 11:00 по московскому времени.
Гражданская панихида состоится 27 ноября в 11:00 по московскому времени.
Красноярцы могут посмотреть онлайн трансляцию прощания с Дмитрием Хворостовским, которое состоится в Москве в концертном зале имени Чайковского.
Церемония состоится сегодня, 27 ноября, в 11:00 по московскому времени. Трансляцию можно посмотреть на сайте www.meloman.ru, а также на экране у Большого концертного зала в Красноярске.
Известно, что на следующий день тело певца должно быть кремировано, прах разделят на две части. По завещанию певца одна часть будет захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, вторая в Красноярске.