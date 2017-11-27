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07:29 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске покажут онлайн трансляцию прощания с Дмитрием Хворостовским

Гражданская панихида состоится 27 ноября в 11:00 по московскому времени.

Источник: Аргументы и факты

Красноярцы могут посмотреть онлайн трансляцию прощания с Дмитрием Хворостовским, которое состоится в Москве в концертном зале имени Чайковского.

Церемония состоится сегодня, 27 ноября, в 11:00 по московскому времени. Трансляцию можно посмотреть на сайте www.meloman.ru, а также на экране у Большого концертного зала в Красноярске.

Известно, что на следующий день тело певца должно быть кремировано, прах разделят на две части. По завещанию певца одна часть будет захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, вторая в Красноярске.

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