В Красноярске покажут онлайн трансляцию прощания с Дмитрием Хворостовским

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Красноярцы могут посмотреть онлайн трансляцию прощания с Дмитрием Хворостовским, которое состоится в Москве в концертном зале имени Чайковского.

Церемония состоится сегодня, 27 ноября, в 11:00 по московскому времени. Трансляцию можно посмотреть на сайте www.meloman.ru, а также на экране у Большого концертного зала в Красноярске.