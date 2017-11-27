Хабаровский край скуют 20-градусные морозы

Новая неделя окажется морозной и ветреной, тёплым будет только один день — уже завтра регион окажется под влиянием неглубокого и быстропроходящего циклона. Небольшой снег начнётся 28 ноября в центральных районах Хабаровского края, а 29 дойдёт до восточных районов.

«Циклон выталкивает впереди себя тепло, поэтому уже сегодня ночные температуры составят от -17 до -10 градусов. Днём воздух прогреется до −6… −1 градусов. После прохождения циклона в регион придёт холодный воздух Арктики, поэтому 29 ноября будет очень некомфортная погода: понижение температуры воздуха продолжится в течение дня», — рассказала корреспонденту агентства начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.

Похолодание будет сопровождаться усилением ветра. Его порывы по долинам рек будут достигать 17 метров в секунду. С 30 ноября до конца недели вновь установится холодная погода: утром столбики термометров покажут -20 градусов, днём потеплеет до −19… −14 градусов. Ветер юго-западного направления немного стихнет, его скорость составит 7−12 метров в секунду.

В дальневосточной столице в ближайшие сутки осадков не ожидается. Ночью похолодает до −15… −15 градусов, днём 28 ноября потеплеет до −3… −5 градусов. Снег по прогнозу синоптиков возможен 29 ноября. В городе похолодает до -14 градусов, ветер западного направления усилится до 13−17 метров в секунду.