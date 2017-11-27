Бобслеист Александ Зубков оспорит свою дисквалификацию в спортивном арбитражном суде

Источник: AP 2017

Напомним, 24 ноября МОК объявил об аннулировании результатов А. Зубкова на Играх-2014 и о пожизненном отстранении спортсмена от Олимпиад, а также запретил его аккредитацию на Игры в любом качестве. Экипажи А. Зубкова в Сочи заняли первое место в соревнованиях двоек и четверок.

«Я был готов к этому решению, все идет под одну копирку, — признался Зубков. — Выкашивают всех наших сильнейших спортсменов, не обладая при этом никакими доказательствами. Мы однозначно будем идти дальше и будем защищать свои честные имена во всех инстанциях, начиная со спортивного арбитражного суда и заканчивая гражданским».

«Поймите, я ни в чем не виновен, я чистый спортсмен, как и все остальные мои товарищи, — продолжил собеседник ТАСС. — Во всем происходящем я вижу политическую составляющую. Все, что с нами сейчас происходит, происходит в угоду определенным странам. Кто-то заинтересован убрать с дороги перед Олимпийскими играми самую сильную команду мира — сборную России».