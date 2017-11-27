Чем «аукнутся» сезонные инфекции. Почему болезнь надо «вылежать»
Осень и зима — пора простуды и респираторных заболеваний. О том, как избежать осложнений болезни, — в материале «АиФ-Крым».
Осень и зима — пора простуды и респираторных заболеваний. О том, как избежать осложнений болезни, — в материале «АиФ-Крым».
На крымских предприятиях запретили выходить на работу сотрудникам с симптомами сезонных заболеваний.
Кто атакует.
Осень и зима — пора простуды и респираторных заболеваний. Почти каждый третий россиянин переносит их на ногах, принимая снимающие симптомы лекарства. Люди боятся, что болезнь может им стоить заработка или вообще работы. Но не думают о том, что могут заплатить собственным здоровьем. И, кстати, чужим: один больной сотрудник может заразить 40−50% коллектива.
Каждый день организм человека атакует множество микроорганизмов, и не всегда иммунитет способен справиться с этой атакой. И вот — «потёк» нос, заболела голова, стали слезиться глаза, поползла вверх температура. Вирусов, вызывающих заболевания с подобными симптомами, насчитывается более двухсот. Если заболевший доберётся до врача (или вызовет его), услышит ожидаемый диагноз: ОРВИ.
«Многие люди имеют одно или несколько хронических заболеваний. И есть вероятность, если пациент обратится с опозданием, занимался самолечением или решил перенести заболевание на ногах, что пострадают
Чаще всего респираторный вирус у здорового человека вызывает незначительное повышение температуры. Ошибка — лечить симптомы, ведь организм пытается защищаться поднимая температуру, а человек её сбивает. Понижать температуру необходимо в тот момент, когда организм не выносит её.
Нередко заболевшие с первого дня начинают принимать антибиотики, и это тоже плохо. Тут важно определить, что вызвало болезнь: вирус или бактерия, и какого вида. Кроме врача, к сожалению, в этом вопросе вам никто не поможет. Правильно подобранные препараты — противовирусные или антибиотики могут оказывать комплексный эффект и заставят отступить болезнь еще в зачатке и без осложнений.
Зачем «глушить» лекарствами?
Выздоровление узнаётся по облегчению симптомов: проходят температура и катаральные явления — заложенность носа, плохой аппетит, слабость. Обычно улучшение наступает после
Чаще всего возможно осложнение бактериального характера: возникают бронхиты, отиты, гаймориты, пневмония. ОРЗ может запустить и аутоиммунные заболевания, то есть аллергию.
«Пневмония часто стартует с вирусных инфекция, — объясняет
Микроорганизмы, как и люди, имеют «иммунитет», вырабатывают механизмы защиты. Познакомившись с антибиотиком или антивирусным препаратом, они могут вырабатывать вещества, которые делают лекарства неэффективными, или создают ложные цели.
«Среди населения очень высоко распространение антибиотиков, — констатирует заведующий кафедрой внутренней медицины Медицинской академии КФУ Владимир Белоглазов. — Заболело горло — сразу принимают антибиотик, хотя, возможно, это именно вирусная инфекция, против которой препарат не сработает. Зато бактерии приобретут устойчивость (резистентность) к этому виду антибиотиков — например, сейчас в странах бывшего СССР наибольшая резистентность к тетрациклину».
Так что, если пытаться «глушить» болезнь самостоятельно, может однажды случиться, что самый лучший антибиотик окажется бессильным против возбудителя или его последователей — бактерий, вызвавших осложнения.