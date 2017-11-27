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09:26 (мск), источник: АиФ Крым

Чем «аукнутся» сезонные инфекции. Почему болезнь надо «вылежать»

Осень и зима — пора простуды и респираторных заболеваний. О том, как избежать осложнений болезни, — в материале «АиФ-Крым».

На крымских предприятиях запретили выходить на работу сотрудникам с симптомами сезонных заболеваний.

Кто атакует.

Осень и зима — пора простуды и респираторных заболеваний. Почти каждый третий россиянин переносит их на ногах, принимая снимающие симптомы лекарства. Люди боятся, что болезнь может им стоить заработка или вообще работы. Но не думают о том, что могут заплатить собственным здоровьем. И, кстати, чужим: один больной сотрудник может заразить 40−50% коллектива.

Каждый день организм человека атакует множество микроорганизмов, и не всегда иммунитет способен справиться с этой атакой. И вот — «потёк» нос, заболела голова, стали слезиться глаза, поползла вверх температура. Вирусов, вызывающих заболевания с подобными симптомами, насчитывается более двухсот. Если заболевший доберётся до врача (или вызовет его), услышит ожидаемый диагноз: ОРВИ.

«Многие люди имеют одно или несколько хронических заболеваний. И есть вероятность, если пациент обратится с опозданием, занимался самолечением или решил перенести заболевание на ногах, что пострадают какие-либо органы, — рассказал “АиФ-Крым” заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии Крымского федерального университета Искандер Каримов. — Например, если заболеет человек пьющий, то у него, конечно, могут быть осложнения с печенью. Бывает, что в наличии заболевание почек, причём пациент в некоторых случаях может и не подозревать о нём — и вот вам осложнение на этот важнейший орган. В общем, сезонные хвори часто “проявляют” уже имеющиеся болезни. В исследовании, посвящённом гибели пациентов от гриппа, у половины пострадавших были выявлены заболевания, которые ранее не проявлялись. Раньше они компенсировались, но респираторный вирус, коим является грипп, ухудшил ситуацию. ОРВИ тоже может протекать также тяжело и привести к подобным последствиям».

Чаще всего респираторный вирус у здорового человека вызывает незначительное повышение температуры. Ошибка — лечить симптомы, ведь организм пытается защищаться поднимая температуру, а человек её сбивает. Понижать температуру необходимо в тот момент, когда организм не выносит её.

Нередко заболевшие с первого дня начинают принимать антибиотики, и это тоже плохо. Тут важно определить, что вызвало болезнь: вирус или бактерия, и какого вида. Кроме врача, к сожалению, в этом вопросе вам никто не поможет. Правильно подобранные препараты — противовирусные или антибиотики могут оказывать комплексный эффект и заставят отступить болезнь еще в зачатке и без осложнений.

Зачем «глушить» лекарствами?

Выздоровление узнаётся по облегчению симптомов: проходят температура и катаральные явления — заложенность носа, плохой аппетит, слабость. Обычно улучшение наступает после пяти-семи дней. Если ОРВИ или простуда длятся дольше, можно говорить о наступивших осложнениях.

Чаще всего возможно осложнение бактериального характера: возникают бронхиты, отиты, гаймориты, пневмония. ОРЗ может запустить и аутоиммунные заболевания, то есть аллергию.

«Пневмония часто стартует с вирусных инфекция, — объясняет врач-пульмонолог пульмонологического отделения ГБУЗ РК “Симферопольская клиническая больница” Оксана Власенко. — Человек — это кладезь микроорганизмов, если ослаб иммунитет, то они начинают себя проявлять. Даже собственная бактериальная флора, к которой человек привык и имеет иммунитет, даёт сбой. Особенно когда человек переносит инфекцию на ногах. Здесь, в первую очередь, страдает сердечнососудистая система».

Микроорганизмы, как и люди, имеют «иммунитет», вырабатывают механизмы защиты. Познакомившись с антибиотиком или антивирусным препаратом, они могут вырабатывать вещества, которые делают лекарства неэффективными, или создают ложные цели.

«Среди населения очень высоко распространение антибиотиков, — констатирует заведующий кафедрой внутренней медицины Медицинской академии КФУ Владимир Белоглазов. — Заболело горло — сразу принимают антибиотик, хотя, возможно, это именно вирусная инфекция, против которой препарат не сработает. Зато бактерии приобретут устойчивость (резистентность) к этому виду антибиотиков — например, сейчас в странах бывшего СССР наибольшая резистентность к тетрациклину».

Так что, если пытаться «глушить» болезнь самостоятельно, может однажды случиться, что самый лучший антибиотик окажется бессильным против возбудителя или его последователей — бактерий, вызвавших осложнения.

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